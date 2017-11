Cum se prepară pulberea de cicoare, depurativul natural care are şi capacităţi de întărire a imunităţii

Considerată inclusiv un tonic depurativ şi diuretic, cicoarea are şi alte virtuţi terapeutice: are efect colagog, coleretic, antianemic, remineralizant, vermifug, laxativ, antispastic intestinal, expectorant şi antiseptic al căilor respiratorii, antidiabetic, hepatoprotector. În plus, combate reumatismul degenerativ, guta şi artrita, stimuleaza activitatea cerebrală, favorizând concentrarea mentală, este un bun remediu împotriva stărilor de nervozitate, isterie, somnolenţă şi astenie.





Dincolo de clasicele ceaiuri, decocturi şi tincturi sub forma cărora poate fi administrată, cicoarea poate fi utilizată şi sub formă de pulbere.





„Pulberea de cicoare are excelente calităţi depurative, hipoglicemiante, precum şi efecte probiotice (favorizează dezvoltarea de bacterii prietenoase). Se prepară foarte simplu, prin măcinarea rădăcinii cu râşniţa electrică de cafea", explică, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie Elena Badea.







Pulberea de cicoare se foloseşte pentru a trata constipaţia, dispepsia, digestia dificilă dar şi infecţiile.

„Zaharurile nedigerabile din rădăcina de cicoare stimulează formarea de bacterii prietenoase de tip bifidus în colon, creşte biomasă fecalelor şi conţinutul lor de apă, stimulează peristaltismul intestinal, îmbunătăţind eliminarea. Se administrează câte 2 linguriţe pe zi, dimineaţă şi seara”, mai spune specialistul.





Principiile active din rădăcină sporesc secreţia de bilă şi de sucuri gastrice, „Se îmbunătăţeşte, astfel, digestia şi se elimină probleme cum ar fi balonarea, inapetenţa, atonia gastrică. Se administrează câte o jumătate de linguriţă, cu un sfert de oră înainte de fiecare masă”, recomandă Elena Badea.





Pulberea de cicoare întăreşte sistemul imunitar favorizând înmulţirea aşa-numitelor bacterii prietenoase, care între altele îmbunătăţesc producţia de celule ale sistemului imunitar şi le activează pe cele existente. Pentru tratarea răcelii şi infecţiilor se recomandă o cură ce durează minim o lună, perioadă în care se ia câte o linguriţă de pulbere, de trei ori pe zi”, încheie specialistul în fitoterapie.