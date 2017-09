Cum se prepară acasă nectarul de gutui. Savuroasa băutură are efecte imunostimulente şi hepatoprotectoare

"Fructele au efecte terapeutice în cazuri de afecţiuni cardiace şi de afecţiuni hepatice, de amigdalită, angină, colici intestinale, diaree cronică, dizenterie, eczeme, enterite, faringită, gingivită, precum şi în afecţiuni ale gurii, de hemoragie, hemoragie uterină, hemoroizi inflamaţi, hepatite cronice, insuficientă hepatică, iritaţii ale pielii, în răceală, răni, stomatită şi nu numai", explică, pentru Adevărul , specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Dacă sucul proaspăt de gutuie este foarte eficient în caz de insuficientă pancreatică, pancreatită, afecţiuni foarte dificil de tratat prin metode clasice, nectarul are indicaţii terapeutice în caz de hepatită şi insuficientă hepatică şi, în plus, are efecte imunostimulente.



Iată o reţetă de nectar de gutui recomandată de specialistul în fitoterapie Elena Badea , pentru care avem nevoie de:

- un kilogram de piure de gutui

- un kilogram de sirop de zahăr, obţinut din 0,850 l apă şi 0,200 kg zahăr sau un kilogram de sirop de miere de albine (siropul de miere se prepară din 0,750 l apă şi 0,300 kg miere de albine).

"Se spală gutuile ( alegem unele bine coapte, galbene), se taie pe lung , sub formă de taiţe, şi se fierb până se înmoaie textura. Ulterior, se strecoară printr-o sită. După ce se răcesc, feliile de fructe fierte se pasează până se obţine un piure fin. În lichidul rămas în urmă fierberii, care conţine cantităţi mici de glucide şi elemente minerale, se adaugă mierea sau zahărul, obţinând , astfel, siropul. La final, se amestecă cele două semipreparate şi se fierb aproximativ 2-3 minute. Nectarul fierbinte, la o temperatura de aproximativ 80 de grade Celsius, se pune în sticle de 250 ml sau borcane cu capacitatea de 420 ml, care se închid ermetic.



Pentru o păstrare îndelungată , recipientele se fierb , timpul optim de fierbere fiind, pentru sticlele cu capacitatea de 250 ml, timp de 15 minute, din momentul fierberii apei din vas, iar pentru borcane cu capacitatea de 420 ml, timp de 20 minute, din momentul fierberii apei din vas", explică Elena Badea, care recomandă o cură cât mai lungă (ideal ar fi şapte-opt săptămâni) de nectar proaspăt de gutui, din care se bea câte un litru, un litru şi jumătate pe zi.

Nectarul şi gutuile, în general, sunt contraindicate în cazul persoanelor cu tendinţa spre constipaţie.