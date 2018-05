Cei mai buni elevi şi studenţi pasionaţi de informatică s-au întrecut la concursurile de programare C/C++ şi aplicaţii web, organizatate de Universitatea din Piteşti

Este vorba de un concurs pentru elevi - Programming Day for High School, pe patru secţiuni (A – Clasa a IX-a, B – Clasa a X-a , C – Clasele a XI-a şi a XII-a şi R - Programarea Roboţilor Lego Mindstorms EV3) şi un concurs pentru studenţi - Web Application Contest and Workshop for Students.



Evenimentul ştiinţific pentru studenţi a constat în organizarea unui workshop de aplicaţii Web, unde s-au prezentat ultimele creaţii din acest domeniu şi a unui concurs de programare web, pe parcursul căruia a fost testată capacitatea concurenţilor de realizare de aplicaţii Web pe o temă specificată.

Preşedintele juriului, prof. univ. dr. Tudor Bălănescu, a apreciat această ediţie pentru numărul mare de participanţi (80 de studenţi, dintre care peste 30 cu lucrări la workshop-ul de aplicaţii web) şi calitatea aplicaţiilor prezentate.

Caştigătorii concursului de programare Web au fost: Neacşu Loredana (Informatică anul 2) - premiul I, Iordan Ionuţ Cătălin (Informatică anul 2) – premiul II şi Codeci Radu (Informatică anul 2) – premiul III.

La workshopul de WEB au fost desemnaţi câştigători: Beregheanu George & Niţu Dan (Informatică anul 3) – premiul I, Anghel Anca & Ciomblea Mădălina (Informatică anul 2) – premiul al II-lea, Cîrstea Daniel (Informatică anul 3) – premiul al III-lea, Diman Ion Cristian (Informatică anul 2) – menţiune I şi Vişan Cristina & Andrei Ana (Informatică anul 2) – menţiune II.

Premiul I de la workshop-ul de Web s-a acordat în memoria profesoarei Luminiţa-Doina State.

Elevi din trei judeţe s-au întrecut în programare

În ceea ce priveşte secţiunea dedicată elevilor, cea de programare clasică (limbajele C++/C) şi programarea roboţilor Lego Mindstorms EV3, numărul concurenţilor a fost neaşteptat de mare: peste 60 de elevi participanţi de la licee renumite din judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea.

Iată cine sunt câştigătorii concursului de programare clasică şi robotică la fiecare secţiune:

1. Secţiunea A - Clasa a IX-a: VADASTREANU ROBERT de la C. N. “RADU GRECEANU” – premiul I, CONESCHI VLAD de la Şc. Gim. "E. Ionescu" – premiul al II-lea, CHIRIAC ALEXANDRU de la C.N. „ION C. BRĂTIANU” – premiul al III-lea;

2. Secţiunea B - Clasa a X-a: LĂZĂROIU LUCAS de la C.N. “DINICU GOLESCU” – premiul I, CIOC ALEX ANDREI de la C.N. “ZINCA GOLESCU” – premiul al II-lea, PETOLEA COSMIN de la C.N. „ION C. BRĂTIANU” – premiul al III-lea;

3. Secţiunea B - Clasele a XI-a şi a XII-a: ION S.A. DAVID GABRIEL de la C.N. „ION C. BRĂTIANU” – premiul I, KAPROS ANA de la C.N. MIRCEA CEL BĂTRÂN – premiul al II-lea, POPESCU ION ALEXANDRU de la C. N. “RADU GRECEANU” – premiul al III-lea;

4. Secţiunea R - Programarea Roboţilor Lego Mindstorms EV3: CONSESCHI VLAD & VĂDĂSTREANU ROBERT de la Şc. Gim “E. Ionescu” şi C. N. “RADU GRECEANU” – premiul I, BELEGAN DAVID de la C.N. „ION C. BRĂTIANU” – premiul al II-lea.

Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu, preşedintele manifestării ştiinţifice a apreciat buna pregătire a elevilor la toate cele patru secţiuni de programare clasică, la care s-au obţinut şi punctaje maxime, precum şi realizările practice ale studenţilor participanţi la workshop-ul de aplicaţii Web şi la concursul de programare Web.

Directorul Departamentului Matematică-Informatică, conferenţiar universitar dr. Doru Constantin, consideră că astfel de evenimente devin tradiţie la Departamentul Matematică-Informatică prin organizarea anuală a evenimentelor mixte dedicate studenţilor şi elevilor

"Astfel, la aceste evenimente ştiinţifice atât elevii cât şi studenţii au un loc comun în care să-şi arate calităţile şi să-şi prezinte preocupările. Legătura dintre Universitatea din Piteşti şi unităţile şcolare din Argeş şi judeţele limitrofe trebuie să se dezvolte în interesul învăţământului local. S-au făcut aprecieri privind susţinerea evenimentelor de către sponsori", se arată într-un comunicat UPIT.