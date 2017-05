Învăţătoare atacată de un director de liceu: „scroafă“, „paraşută frustrată distrusă“, „fetiţa cu chibrituri din vagonul cu muncitori“

„Scroafă“, „paraşută frustrată distrusă“, „învăţătoare făcută la normă“, acestea sunt doar câteva dintre cuvintele pe care Claudiu Corcodel (în prezent director al Liceului „Nicolae Iorga“ din Nehoiu) le-a folosit la adresa Geniliei Aanei (învăţătoare în cadrul Şcolii Gimnaziale Nehoiu), pe blogul său, „Cotidian de Nehoiu“, dar şi pe Facebook. Bărbatul a făcut respectivele afirmaţii înainte să candideze la funcţia de director al liceului Teoretic „Nicolae Iorga“, acolo unde predă matematica, funcţie pe care o ocupă în prezent.

Pe marginea unuia dintre „articolelele“ lui Claudiu Corcodel, intitulat „Trinitatea genială“, în care foloseşte fotografiile a trei persoane, printre care şi cea a învăţătoarei, au fost făcute (atât de către profesor, cât şi de către alte persoane) afirmaţii jignitoare cu privire la aspectul fizic al dăscăliţei şi la faptul că aceasta ar avea relaţii extraconjugale şi boli cu transmitere sexuală.

Războiul denigrator, care a început în urmă cu câţiva ani, a cotinuat şi după ce învăţătoarea s-a adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele. „Orfana m-a dat la Pătârlagele. A uitat când îmi făcea avansuri sexuale şi fugeam de ea că este urâtă! Sper că nu mai este supărată din cauza asta. Se vede că a rămas tot cu gândul prin mărăcini şi pe sub poduri. Să vezi distracţie acum. (...) Vreau să ofer nişte daune unei orfane amărâte. M-am gândit la... 17 lei. Cam atât face imaginea fetiţei cu chibrituri din vagonul cu muncitori“, scria profesorul, în 2015, în mediul online.

Judecătoria Părârlagele, unde a ajuns dosarul, l-a obligat însă să-i plătească învăţătoarei 30.000 de lei daune pentru atingerea adusă dreptului la demnitate şi la propria imagine, dar şi să şteargă de pe Facebook şi de pe blog toate postările legate de învăţătoare, după cum se arată în hotărârea judecătoriei Pătârlagele, rămasă definitivă la sfârşitul anului 2016, printr-o decizie a Tribunalului Buzău.

„Am fost atacată de un profesor care nu a avut nici măcar demnitatea de a-şi recunoaşte faptele în faţa instanţei. În situaţia mea sunt şi alte persoane din învăţământ. Familia mea putea să aibă mult de suferit. Soţul, care este un om cu scaun la cap, a înţeles că este un atac, dar am o fetiţă de liceu. Nu s-a gândit cum va fi afectat copilul meu? Nici acum nu ştiu motivul pentru care am fost atacată“, a declarat învăţătoarea, care nu exclude ipoteza unei răfuieli politice, dăscăliţa fiind consilier local la Nehoiu, iar profesorul - fiul fostului primar, aflat într-o altă tabără politică.

Profesorul spune că, de fapt, învăţătoarea ar fi cea care vrea să-l denigreze. „Mi s-a părut chiar o glumă ce se întâmplă. S-a vrut să se lovească în mine. Doamna este o prietenă de-a mea din tinereţe şi e supărată pe mine. Aşa fac unele femei, îşi ridică poalele, la figurat“, a declarat, contactat de „Adevărul“, Claudiu Corcodel. Deşi a trecut aproape o jumătate de an de la decizia definitivă din noiembrie 2016, învăţătoarea n-a văzut un leu din daunele datorate de profesor, motiv pentru care e hotărâtă să-l execute silit.

Corcodel: „Voi da în judecată România“

La rândul său, profesorul a dat-o în judecată pe învăţătoare, susţinând, printre altele, că aceasta ar fi făcut afirmaţii mincinoase la adresa lui. În plus, Corcodel poartă propriul război şi cu magistraţii judecătoriei Părârlagele. „Judecătorii ăştia din Pătârlagele sunt pe mână cu nişte oameni politici de aici din zonă, e o situaţie veche, urmează nişte procese ale mele împotriva lor. Eu am luat legătura cu un avocat de la Ploieşti şi voi da în judecată România la CEDO, deci lucrurile nu rămân aşa. Nu mi-au acceptat probe. Eu am susţinut că nu am scris lucrurile acelea şi am cerut să se facă o analiză informatică şi nu mi s-a permis. Eu m-am apărat singur“, a mai spus Corcodel.

„Articolele şi comentariile reţinute nu au caracterul unui pamflet cu caracter satiric, ci sunt afirmaţii prin care pârâtul-reclamant şi-a exprimat în mod public opinia despre înfăţişarea reclamantei, despre calitatea sa de învăţător, despre comportamentul acesteia, folosind expresii jignitoare, calomnioase, fără ca ele să fie argumentate prin idei şi informaţii. (...) Defăimarea unei persoane se poate realiza chiar dacă informaţia respectivă este prezentată la adăpostul convenabil al pamfletului“, se arată în motivarea deciziei Tribunalului Buzău.