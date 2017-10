Test de cultură generală: supranumele ţărilor. Ce stat este cunoscut drept Gigantul Africii şi care este Mica Spanie

O parte a statelor lumii poartă, pe lângă numele oficial, câte o titulatură sub care sunt cunoscute. Supranumele sub care sunt cunoscute aceste ţări accentuează un specific anume ce ţine de trecutul istoric, economic, de zona geografică, de simbolistică, sau exprimă o caracteristică a poporului.

1. Care este „Ţara celor două moschei sfinte“?

a) Turcia

b) Arabia Saudită

c) Irak

2. Care este „Ţara cafelei“?

a) Brazilia

b) Uganda

c) Columbia

3. Care este „Ţara vulturilor“?

a) Albania

b) Turcia

c) Ecuador

4. Care este „Ţara bunăvoinţei“?

a) SUA

b) Thailanda

c) Venezuela

5. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Smaraldul ecuatorului“?

a) São Tomé şi Príncipe

b) Indonezia

c) Ecuador

6. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Uriaşul adormit“?

a) Canada

b) Rusia

c) China

7. Care este „Ţara focurilor“?

a) Argentina

b) Chile

c) Azerbaidjan

8. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Gigantul Africii“?

a) Sudan

b) RD Congo

c) Nigeria

9. Care este „Ţara trandafirilor“?

a) Bulgaria

b) Anglia

c) Siria

10. Care este „Ţara Semilunei“?

a) Tunisia

b) Turcia

c) Algeria

11. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Mica Spanie“?

a) Costa Rica

b) Republica Dominicană

c) Andorra

12. Care este „Ţara dimineţilor liniştite“?

a) Coreea de Nord

b) Coreea de Sud

c) Japonia

13. Care este „Ţara celor o mie de lacuri“?

a) Finlanda

b) Canada

c) Olanda

14. Ce ţară este cunoscută sub numele „Ducatul“ sau „Ţara oţelului“?

a) Monaco

b) Luxemburg

c) Liechtenstein

15. Care este „Ţara cireşilor în floare“?

a) Japonia

b) Slovenia

c) Republica Moldova

16. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Persia“?

a) Pakistan

b) Iran

c) Siria

17. Care este „Ţara cerului senin“?

a) Mongolia

b) Coreea de Sud

c) Filipine

18. Ce ţară este cunoscută sub numele de „Tigrul Asiatic“?

a) Indonesia

b) Malaezia

c) Singapore

19. Care este „Ţara lui Dumnezeu“?

a) Israel

b) Grecia

c) Noua Zeelandă

20. Care este „Ţara celor un milion de elefanţi“?

a) India

b) Laos

c) Coasta de Fildeş

Răspunsuri: 1 - b, 2 - c, 3 - a , 4 - c , 5 - b , 6 - c , 7 - c, 8 - c, 9 - a, 10 - b, 11 - b, 12 - b, 13 - a, 14 - b , 15 - a , 16 - b , 17 - a , 18 - c , 19 - c, 20 - b.

Sursa: ro.wikipedia.org