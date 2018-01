STENOGRAME Zbaterile lui „Pinalti“ pentru a recupera banii daţi fostului deputat Arsene. „Tărâţă o ajuns în mormânt, eu la puşcărie, ajută-mă, bă“

Dosarul cu care DNA l-a încolţit pe Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, conţine o mulţime de informaţii surprinzătoare. Procurorii anticorupţie l-au reţinut săptămâna trecută pe Arsene pentru 24 de ore, sub acuzaţia de trafic de influenţă, însă instanţa de la Tribunalul Bacău a decis a doua zi că cererea de arestare preventivă nu este întemeiată şi au decis cercetarea lui în libertate, sub control judiciar pentru 60 de zile.

Decizia a fost atacată atât de anchetatori, cât şi de Arsene, şi va fi analizată de Curtea de Apel Bacău. Până atunci, una din restricţiile impuse prin măsura controlului judiciar este aceea ca actualul şef al CJ Neamţ să nu ia legătura în nici un fel cu prefectul judeţului, Vasile Panaite, parte în acest dosar în calitate de martor.

Duşmanul politic comun

Ionel Arsene este acuzat că în anul 2013, perioadă în care era deputat de Neamţ (PSD), ar fi primit de la Gheorghe Ştefan, zis Pinalti, suma de 100.000 de euro pentru a interveni la şeful Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu. Având în vedere că duşmanul politic comun al celor doi la acea vreme era Culiţă Tărâţă, scopul era ca ANI să-i găsească şefului de atunci al CJ Neamţ probleme grave de incompatibilitate. Numai că, aşa cum rezultă din ancheta DNA, acţiunea nu a fost finalizată cu succes, iar în noiembrie 2014 Tărâţă a murit, aşa că Pinalti i-a cerut lui Arsene o parte din bani înapoi.

Nu a făcut asta direct, ci prin intermediari, unul din aceştia fiind Vasile Panaite, prefectul judeţului Neamţ. Discuţiile respective apar în stenogramele care apar la dosarul în cauză.

„ŞG (Ştefan Gheorghe n.r.) : Nu stai oleacă eu m-am luptat cu el cu Tărâţă, da? Corect?

PV (Panaite Vasile, n.r): Corect!

ŞG: Tărâţă o ajuns în mormânt, eu la puşcărie băi, îs la necaz, da?

PV: Corect!

ŞG: Bă, ajută… ajută-mă bă…am trimis-o şi pe C la el…“

Asigurat că PSD va da o ordonanţă de graţiere



Gheorghe Ştefan a început să insiste pentru recuperarea banilor de la Ionel Arsene mai ales în 2017, pe fondul detenţiei pe care o executa în condamnarea din dosarul Microsoft. În ianuarie 2017, cu câteva zile înainte ca Guvernul Grindeanu să emită faimoasa Ordonanţă 13, Ionel Arsene îi transmitea lui Pinalti, aflat la acea vreme în închisoare, prin fiul său, Gabriel Ştefan, că PSD va da o lege de graţiere.

„Întâlnirea dintre martor şi Arsene Ionel a avut loc în biroul acestuia din urmă din Consiliul Judeţean Neamţ, la sfârşitul lunii ianuarie 2017. După ce a citit biletul, Arsene Ionel i-a zis că e ok şi tatăl său să stea liniştit, întrucât PSD va da o ordonanţă de graţiere în următoarele zile“, arată procuorii anticorupţie. La finalul anului trecut, după ce a fost eliberat condţionat din Penitenciarul Ploieşti (pe 20 septembrie 2017), Gheorghe Ştefan a insistat tot mai mult să-i ceară lui Arsene diferenţa de 80.000 de euro. Arsene s-a eschivat, iar într-o discuţie i-a spus prefectului Panaite să-i transmită lui Pinalti că nu are nici o datorie

„AI (Arsene Ionel, n.r.) : Spune-i aşa că eu n-am nici o datorie la el.

PV (Panaite Vasile, n.r): Da

AI: ce-o fost o… aşa…

PV: Şi s-o-nchis

AI: Şi io şi el o pierdut amândoi…

PV: …a, deci amândoi aţi pierdut şi sănătate bă frate, asta e...

AI: Ca să-l execute cineva pe ăla, pe C...

PV: Am înţeles!

AI: Şi p*** mea, acum ce fac? Eu iau pe mine… şi ce… am pierdut… însă, aşa cum i-am transmis…

PV: C-o rezolvi… corect, am înţeles… astea să fie cuvintele. Deci eu aşa o să fie cuvintele spun: Bă, omul uite-aşa s-o..

AI: Să nu mai vorbească

PV: Exact!

AI: …că dacă vorbeste, mă pun de capul lui… nu-l mai ajut cu nimic… “.