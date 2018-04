FOTO VIDEO Fascinanta călătorie cu Transsiberianul, din Baikal la Moscova. De ce e nelipsit samovarul din tren şi cum poţi să „pescuieşti“ într-o gară

O călătorie cu Transsiberianul, fie şi pe numai o porţiune din grandioasa reţea de cale ferată ce măsoară 9.288 de kilometri, poate fi lesne inclusă în topul experienţelor ce merită trăite o dată în viaţă. De acest lucru s-a convins Alexandru Agatinei, 28 de ani, un tânăr din Bucureşti care a ales să revină acasă cu Transsiberianul dintr-o expediţie pe lacul Baikal (The Ice Run) întreprinsă în perioada 10-26 martie împreună cu un bun prieten, Vlad Grigore.

„Atunci când ne planificam expediţia pe lacul Baikal, eu am zis că vreau să mă întorc cu Transsiberianul, să experimentez o astfel de călătorie şi să vin aşa, mai lejer. Biletul l-am luat încă din ţară, online. M-a costat vreo sută de euro, la clasa a III-a, care e cea mai ieftină opţiune. Cu avionul era de două ori mai mult şi călătoria durează vreo 5-6 ore, cu trenul am făcut patru nopţi şi trei zile“, povesteşte Alex care s-a îmbarcat în Transsiberian în seara zilei de 26 martie, din staţia Irkutsk.

Alexandru Agatinei

5.000 de kilometri în patru nopţi

Reţeaua Transsiberiană are aproape 9.300 de km, iar Alexandru a parcurs o rută ce măsoară mai bine de jumătate din lungimea totală a căii ferate care străbate Federaţia Rusă de la un capăt la altul, respectiv din capitala Moscova şi până în Extremul Orient, la Vladivostok, oraşul port de la Oceanul Pacific.

„Eu am călătorit pe ruta Irkutsk - Moscova, dar staţia de plecare a trenului era Ulan-Ude, o localitate aflată pe coasta estică a lacului Baikal. Am urcat din Irkutsk, care e pe coasta vestică a lacului, adică la vreo 500 de kilometri de staţia de plecare a trenului transsiberian. În total, am parcurs cam 5.100 de kilometri de la Irkutsk la Moscova“, a detaliat Alexandru.

Pe această distanţă enormă (echivalentă cu un drum dus-întors Bucureşti - Londra), tânărul a trecut prin patru zone de fus orar, şi prin tot felul de variaţii de temperaturi.

„Când am plecat din Irkutsk vremea era în încălzire, erau câteva grade cu plus, dar în expediţia de pe lacul Baikal am prins şi minus 30 de grade noaptea. Cu cât avansam mai în interiorul ţării, era tot mai frig. Când am ajuns în Moscova, am dat de o vreme senină, chiar dacă era un frig pătrunzător. În schimb, colegul Vlad Grigore, care s-a întors în ţară cu avionul, a prins ploaie îngheţată, aşa că schimbările climatice nu-s chiar o glumă“.

Transsiberianul în staţia de plecare din Irkutsk FOTO: Facebook/Alexandru Agatinei

Viaţa în transsiberian la clasa a III-a

Bucureşteanul spune că a decis să nu aleagă o clasă superioară a trenului, tocmai pentru a simţi cât de autentic e să călătoreşti cu Transsiberianul, la un loc cu oameni simpli, şi în condiţiile cele mai puţin pretenţioase de transport pe calea ferată.

„Un vagon de clasa a III-a e un vagon deschis, plin de banchete, are o capacitate de 60 de călători pe paturi suprapuse. Tot ce faci se întâmplă acolo, nu ai nici un fel de intimitate. La vagoanele de clasa a II-a şi clasa I nu am intrat, dar din ce mi-au spus alţi călători, sunt din ce în ce mai puţine paturi, şi compartimente unde beneficiezi şi de toaletă proprie“.

Alex a fost printre puţinii călători din vagon care au mers până la capăt de linie, la Moscova, cei mai mulţi dintre companionii de drum coborând pe parcurs.

„Am tot schimbat grupuri: ba erau grupuri de muncitori navetişti, mulţi care lucrau chiar în sistem, la reţeaua feroviară, sau am fost grupuri de turişti, dar localnici. Am prins la un moment dat şi un grup de copii, cu însoţitori care mergeau într-o excursie“, povesteşte Alexandru. Prezenţa lui, ca român, în transsiberian a stârnit oarece semne de întrebare, însă tânărul european a socializat repede cu pasagerii din vagon.

„Oamenii erau curioşi ce se caut eu în acel tren, aveam bagajul cel mai mare din vagon, abia l-am pus pe nişe rafturi. Le vorbeam în engleză şi chiar în română atunci când mi-am dat seama că avem multe cuvinte pe care şi noi le-am împrumutat de-a lungul timpului din slavonă. Ne-am înţeles mult şi prin semne, limbajul internaţional. Din priviri şi din zâmbete, totul era în regulă“.

Atmosfera din vagonul de clasa a III-a din transsiberian FOTO: Facebook/Alexandru Agatinei

La capitolul Comunicare „stranierul“ din tren a fost cel mai greu pus la încercare de o bătrânică. Femeia trecea din când în când pe culoarul din vagon cu o ofertă de produse alimentare preambalate sau proaspete, însă Alex nu reuşea să o facă să înţeleagă că ar vrea să cumpere ceva care să nu conţină carne.

„Până am dat de o gogoaşă cu cartofi ‒ deoarece eu nu mănânc carne ‒ a durat ceva timp. De câteva ori am încercat să-i spun că vreau ceva, dar să nu conţină carne. Avea ceva cu pui, ceea ce, în concepţia lor nu e carne, şi într-un final am apucat să fac şi eu o achiziţie de la bufetul ei mobil“.

Samovarul, nelipsit nici din transsiberian

Un lucru care l-a surprins plăcut pe tânărul călător român a fost că trenul transsiberian nu a avut întârziere nici măcar un minut, în ciuda distanţei considerabile parcurse în cele patru nopţi şi trei zile. „A fost o surpriză enormă să constat că am plecat la ora şi minutul la care trebuia din Irkutsk, şi am ajuns la ora şi minutul la care trebuia în gara din Moscova. A funcţionat ca un tren japonez, ca un ceas elveţian din punct de vedere al programului, cu toate că au fost şi condiţii vitrege pe unde treceam, lucru vizibil şi de pe geamul vagonului“.

Date fiind condiţiile meteo, Alex a observat că trenurile sunt foarte înalte, la fel cum sunt şi peroanele în gări.

„Nu trebuie să te chinui să te apleci foarte mult ca să intri pe sub tren când staţionează“, a mai constatat românul. Vagonul de clasa a III-a este amenajat special pentru ca pasagerii să aibă un confort minim pentru a se odihni în majoritatea timpului. „Pentru locul de pe paturile suprapuse se asigurată o saltea, o pernă şi un set sigilat de aşternuturi foarte curate. Primeşti chiar şi un prosop. Eu nu am avut experienţa asta, dar am auzit că în unele momente ale călătoriei, afară se face atât de frig, încât se resimte şi în vagon, îngheaţă geamurile şi pe dinăuntru“.

Un element nelipsit din tren este samovarul amplasat în fiecare vagon. „E o cultură în călătoria cu Transsiberianul să foloseşti samovarul cu apă fierbinte pentru a face ceai, cafea, sau mâncare. E foarte obişnuit, mai toţi ruşii aveau plicuri sau casolete care conţineau fidea şi tot felul de produse pentru ciorbe şi chiar fel principal. Samovarul este amplasat în zona de acces în vagon, vis-a-vis de compartimentul controlorului“, a povestit Alexadru Agatinei.

La extremităţile vagonului sunt amplasate şi toaletele, spaţii în care sunt amenajate şi duşuri. „Cam toată lumea aştepta momentul când era liber şi nu a fost nevoie să se formeze cozi la uşa toaletei“