De la birou, pe şanier. Angajaţii unei firme au construt o locuinţă pentru o mamă singură

„În vară am participat pentru prima dată la o acţiune de voluntariat alături de Habitat şi mi-a plăcut. Aşa că acum, când am primit din nou invitaţia de a ajuta, i-am întrebat pe colegii de birou ce vor să facem sâmăbăta asta? Cel mai fain răspuns pe care l-am primit a fost: Dacă este sâmbătă, voluntariem! Aşa că iată-ne construind din nou şi petrecând o zi excelentă alături de Habitat”, a menţionat Roxana Derecichei, voluntar Sykes.

Voluntarii au ajuns pe strada Harghitei, unde Habitat construieşte 30 de locuinţe, şi au muncit în cadrul proiectului „Locuinţe pentru un viitor sigur”, destinat vârstnicilor fără un adăpost, mamelor care îşi cresc singure copiii sau familiilor evacuate din case naţionalizate.

Majoritatea voluntarilor fiind tineri şi debordând de energie abia aşteptau să înceapă. S-au echipat corespunzător şi au pus mâna pe uneltele de lucru apoi au trecut la acţiune. Sub atenta supraveghere şi îndrumare a specialiştilor Habitat, au reuşit să monteze streaşina casei şi să pună ghips-cartonul pe pereţii locuinţei într-un timp record.

Compania Sykes participă pentru a doua oară în acest an cu voluntari în cadrul proiectelor Habitat şi doreşte să continue astfel de acţiuni şi anul viitor.

„Sykes este o companie multinaţională, în România având sediul la Cluj, iar în Oradea existând de un an şi jumătate. Aceasta oferă suport pentru clienţi, cu un colectiv intercultural, focalizată spre soluţionarea problemelor tehnice a utilizatorilor finali. Un princiupiu care mobilizează întreaga cultură organizaţională este interesul pentru a oferi suport individualizat, preţuind oamenii care lucrează în cadrul firmei, cât şi oamenii cărora le oferim suport („We help people, one caring interaction at the time”), tocmai de aceea ne implicăm constant în proiecte sociale”, a afirmat unul dintre voluntari, Loredana Simion.