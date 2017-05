Chefi de renume la primul festival de street-food din 2017. Unde are loc

“Anul trecut, în toamnă, am fost primiţi cu mare căldură şi evenimentul a avut un succes foarte mare la Oradea, motiv pentru care am hotărât să începem turneul de nouă oraşe Street Food Festival la Oradea. Ce mi-a plăcut foarte mult anul trecut au fost afirmaţiile unora cum că se simt ca-n vest”, a declarat Constantin Covaliu, general manager al evenimentului.

Viceprimarul municipiului Oradea, Florin Birta, a estimat că această a doua ediţie orădeană va aduce cu peste 50% mai mulţi vendori decât anul trecut.

Din cei 45 de expozanţi, nouă vor fi orădeni, dintre care unul, Romeo Ionescu, va fi prezent cu primul food-truck (camion cu mâncare) din Oradea. El va prepara la faţa locului paste - opt reţete, inclusiv cele tradiţionale din această zonă a ţării, precum tăiţeii cu nucă şi cu mac.

Oaspeţi vor fi şi maeştri bucătari Foa şi Adi Hădean, care vor găti în zona de standuri.

În bucătăriile ambulante, vizitatorii îşi vor putea cumpăra, la preţuri între 15-21 de lei, o mare varietate de preparate culinare, proaspete şi gustoase.

Astfel, de exemplu, vor putea fi savurate specialităţi din Italia, precum arrosticini d'Abruzzo - miel pe băţ, servit cu pâine prăjită şi ulei de măsline, sandvici din vită Black Angus, pizza napoletană - gătită pe loc într-un Land Rover modificat, cu un cuptor pe lemne în interior, dar şi dulciuri şi sucuri naturale.

Colţul românesc va reuni mai multe produse autohtone - lactate, brânzeturi, dulceţuri, miere etc. Vegetarienii vor avea şi ei, în cel puţin şapte truck-uri, o gamă variată de propuneri culinare din legume.

În fiecare zi, fundalul muzical va fi asigurat de trei concerte cu invitaţi din România, Ungaria şi Brazilia.

Miercuri va avea loc o caravană a food truck-urilor prezente la eveniment, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc joi, de la ora 12.00.

Primăria Oradea va susţine acest eveniment prin Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, asigurând spaţiul de desfăşurare, curăţenia şi paza, cu un buget alocat de 35.000 de lei.

Turneul Street Food va continua la Iaşi, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Timişoara, Alba Iulia şi Bacău.