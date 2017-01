VIDEO Plângere la DNA Bucureşti împotriva conducerii ARACIS şi a UMF Tg. Mureş

Potrivit avocatului orădean Kincses Elod plângerea formulată de asociaţia CNMT şi de PPMT împotriva persoanelor de conducere din ARACIS şi de la UMF Tg. Mureş a fost înregistrată în data de 15 decembrie 2016 la DNA-Serviciul Teritorial Bucureşti.

“În opinia noastră, persoanele conducătoare au săvârşit două infracţiuni: abuzul de încredere şi uzurparea puterii”, a precizat avocatul Kincses.

Potrivit lui Szilagyi Zsolt, preşedintele PPMT, CNMT şi PPMT vor restabilirea drepturilor privind educaţia în limba maghiară la UMF din Tg. Mureş, deoarece sunt încălcate Legea Educaţiei Naţionale şi Constituţia

Avocatul a explicat că în primăvara anului 2010 ARACIS a aprobat un standard cu un conţinut pe care îl consideră nelegal şi care prevede: 'Pentru programele din domeniul fundamental sănătate care se desfăşoară într-o altă limbă decât limba română, activităţile ce implică interacţiunea directă student-pacient se desfăşoară numai în limba română.'



“Acest standard ARACIS contravine flagrant dispoziţiilor art. 135, al. 4, respectiv art. 1 al. 1, din Legea Educaţiei Naţionale. Articolul 5 prevede că dispoziţiile contrare legii sunt abrogate. Şi este fireşte o dispoziţie contrară legii, fiindcă art. 135, al. 4 sună aşa: întregul proces de învăţământ superior pentru minorităţile naţionale se realizează în limba lor maternă. Deci în cazul UMF din Tg. Mureş, la linia de studiu în limba maghiară, inclusiv lucrările practice ar trebui să se desfăşoare în limba maghiară”, a afirmat Kincses.

El susţine că standardul respectiv a fost elaborat în condiţii absolut nelegale, dar şi că a fost introdus în carta UMF Tg. Mureş pentru a defavoriza angajarea personalului didactic de limbă maghiară.

“Nu a fost semnat, nu a fost publicat, doar pe site-ul secţiei medicale, nu a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi nu a fost cuprins într-o hotărâre de guvern, deşi există dispoziţii legale în acest sens. Dat fiind faptul că, pentru ca acest standard nelegal să fie aplicat în continuare, sunt vinovate toate persoanele din conducerea ARACIS care au elaborat acest standard, care era oricum anticonstituţional în momentul elaborării şi care ulterior au insistat ca acest standard să fie înscris şi menţinut în carta UMF”, a spus avocatul.



“Acea cartă care este votată de UMF, neconstituţională şi contra legii, de fapt are ca efect că în locul acelor profesori care sunt în vârstă, care se pensionează, în locul lor nu se angajează noi profesori care să ştie şi limba maghiară, ci doar profesori care ştiu limba română. Vom duce acest caz mai departe în faţa instituţiilor internaţionale, prezentând evoluţia procesului şi cerem actualului guvern să aplice legea învăţământului şi la UMF Tg. Mureş”, a subliniat Szilagyi.



Avocatul a conchis că DNA va decide dacă va declanşa urmărirea penală.



“În cazul în care nu se va da drumul la urmărirea penală, împotriva acestei rezoluţii de neîncepere putem declanşa calea de atac care va fi rezolvată de procurorul şef şi dacă nici procurorul şef nu ne va da dreptate, atunci instanţa de judecată decide în ultimă instanţă dacă poziţia de neîncepere este legală sau nu', a spus acesta.



Pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie este un proces care a început cu o plângere comună a Asociaţiei studenţilor maghiari din Tg. Mureş şi UDMR, care au sesizat Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD) pentru acest standard ca fiind discriminatoriu. Consiliul a decis că nu sunt măsuri discriminatorii.



“Am atacat această decizie la Curtea de Apel Bucureşti, unde UDMR nu s-a mai prezentat, iar în noiembrie 2016, când am declarat cale de atac, pe rolul ÎCCJ, unde am pierdut, asociaţia studenţilor maghiari (reprezentaţi de Kincses, n.r.) şi UDMR au fost obligaţi să plătească peste 10.000 de lei cheltuieli de judecată. UMF-ul, în ciuda faptului că are oficiu juridic, a angajat, pe bani grei, un avocat al cărui onorariu a fost plătit din banii contribuabililor. În pofida acestui fapt, de plată, UDMR nu a declarat recurs, cu toate că în campania electorală a vorbit şi promis rezolvarea situaţiei de la UMF Tg. Mureş,” a precizat avocatul.