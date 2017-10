Ministrul Educaţiei pregăteşte o revoluţie în rândul profesorilor: „Obiectivul nostru este să dispară în următorii trei ani“

" Avem un număr nepermis de mare de profesori necalificaţi în sistem. Şi asta nu este bine. Obiectivul nostru este acela de a avea cât mai puţini necalificaţi, chiar deloc, în următorii trei ani, să dispară noţiunea de necalificat", a spus Liviu Pop.

Acesta a subliniat că nu e vina necalificaţilor că lucrează în sistem, ci a sistemului care nu s-a calibrat, fapt pentru care anul viitor se va organiza concurs de titularizare înaintea transferului.

"Să fie înţeles de toată lumea. Dacă se eliberează un post la un liceu, acel post poate fi ocupat în prima fază prin concurs. Orice profesor sau absolvent din sistem se prezintă la concurs, cel cu cea mai mare notă ia postul. Dacă nu se ocupă se poate veni la etapa de transfer", a declarat Pop.

Lipsa salarizării

Ministrul a argumentat prezenţa necalificaţilor în sistem prin orientarea în carieră, lipsa unei salarizări corespunzătoare şi a unui statut al cadrului didactic.

"Tot ce înseamnă program de salarizare şi de guvernare, eu cred că aduce un element în plus de siguranţă şi de acces către cariera de profesor. Avem azi 4.500 de posturi ocupate de necalificaţi. Sunt convins că anul şcolar viitor va începe mult mai bine decât a început anul acesta, mai ales că avem cea mai mare finanţare din ultimii zece ani pe zona preuniversitară. Sper să se finalizeze cât mai multe dintre obiectivele de investiţii, să reuşim să creştem salariile anul viitor cu 20 şi ceva la sută pentru colegii noştri din învăţământ şi evident să avem un statut al personalului didactic. Prima creştere va fi în ianuarie şi a doua în luna martie. Aşa cum ne-am angajat prin programul de guvernare. Şi dăm pentru toţi, nu cât am spus în programul de guvernare, dăm mai mult. Adică am depăşit programul de guvernare. Pentru că trebuia să acordăm creşteri salariale doar pentru personalul didactic, dar am dat şi pentru personalul auxiliar şi nedidactic", a declarat ministrul.

Debirocratizare

Ministerul doreşte să introducă un nou sistem, respectiv scanarea lucrărilor pentru examenul de bacalaureat şi evaluarea naţională.

"Sunt foarte multe hârtii pe care le fac profesorii, e o luptă continuă cu hârtiile, fapt pentru care pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este o prioritate zero debirocratizarea sistemului de educaţie. Plecând de la foarte multe hârtii care sunt cerute, pe diverse canale, de diferite entităţi, avem foarte multă risipă în sistem, iar managementul timpului pentru fiecare cadru didactic este afectat. Fapt pentru care vom digitaliza foarte mult, gradaţiile de merit şi ele vor fi în format online, toate se vor scana, pe o platformă sigură, nu se va mai face acel dosar care se va plimba din şcoală la inspectorat, tot ce înseamnă act de inspecţie se va digitaliza, cu excepţia inspecţiei la clasă", a spus ministrul.

În cadrul unei întâlniri ce a avut loc la Oradea, s-a discutat şi despre supraîncărcarea elevilor cu teme de casă, subiect pentru care ministrul a anunţat că se vor organiza, anul viitor, dezbateri publice, deoarece de foarte multe ori programul elevilor este încărcat nejustificat.