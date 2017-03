VIDEO Copil de 10 ani zdrobit pe trotuar într-o clipă. Imaginile din timpul accidentului l-au surprins pe elev în timp ce traversează strada cu atenţie sporită

Accidentul groaznic a avut loc în jurul prânzului, pe Bulevardul Ştefan cel Mare din municipiul Vaslui. Cu ghiozdanul în spate, minorul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se asigură înainte de a traversa strada şi, deşi se afla pe trecerea de pietoni, aleargă pentru a nu fi surprins de maşini.



După câteva secunde, în timp ce se afla pe trotuar, din spatele său vine o dubă albă, aparent cu viteză, care, în tentativa de a depăşi un alt vehicul, intră pe trotuar şi îl loveşte puternic pe copil. Acesta a fost transportat de urgenţă la Iaşi, cu un elicopter SMURD, aflându-se sub supravegherea medicilor şi la momentul redactării acestei ştiri. Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD Iaşi, a declarat pentru „Adevărul” că starea minorului este una gravă şi a fost diagnosticat cu ruptură de splină şi traumatism abdominal.

La rândul lor, poliţiştii din Vaslui au deschis o anchetă. „Am primit apelul la 13.30. La faţa locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului Rutier Vaslui care, in urma primelor cercetari au stabilit ca un barbat in varsta de 40 de ani din Vaslui conducea o autoutilitara pe strada Stefan cel Mare, dinspre centru. La un moment dat, pentru a evita un autovehicul care se deplasa in fata autoutilitarei pe acelasi sens de mers si al carui conducator era o femeie de 56 de ani din Vaslui intentiona sa efectueze un viraj la stanga, barbatul a tras brusc de volan spre drepata. Autoutilitara a ajuns pe trotuar, acrosandu-l pe minorul care se deplasa pe trotuar. Cei doi conducatori auto au fost testati cu alcooltestul, rezultatele fiind negative. In acest caz se vor efectua cercetari sub aspectul savarsirii de vatamare corporala din culpa”, a declarat, pentru Est News, Alina Toniţa, responsabil mass-media in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui.