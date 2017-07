Test de cultură generală despre munţii României. Care sunt cei mai tineri masivi muntoşi din ţara noastră

1. Care este mai înalt vârf din Carpaţii Orientali?

a) Toaca

b) Pietrosul Călimanilor

c) Pietrosu Rodnei



2. În ce diviziune a Carpaţilor se află Vf. Negoiu?

a) Orientali

b) Meridionali

c) Occidentali



3. Ce înâlţime are Vârful Peleaga, din Munţiiu Retezat?

a) 2303

b) 2509

c) 2544



4. Care este cel mai înalt vârf din Munţii Apuseni

a) Padiş

b) Pietrele Doamne

c) Curcubăta Mare



5. În care dintre următoarele masive din Moldova se află Vârful Toaca?

a) Rodnei

b) Călimani

c) Ceahlău



6. În ce ţară este situat cel mai înalt vârf din Munţii Carpaţi?

a) România

b) Slovacia

c) Serbia



7. Care munţi din ţara noastra sunt consideraţi a fi cei mai tineri, raportat la perioada în care s-au format?

a) Munţii Zarand

b) Munţii Gilău

c) Munţii Dobrogei



8. În ce diviziune a Carpaţilor se află Munţii Poiana Ruscă

a) Orientali

b) Meridional

c) Occidentali



9. În ce masiv este situat Lacul Sf. Ana?

a) Giumalau

b) Ciomatu

c) Retezat



10. Care este vârful cel mai înalt din Munţii Bucegi?

a) Vârfu Omu

b) Vârful Negoiu

c) Vârful Moldoveanu



Răspunsuri: 1 – c, 2 – b, 3 – b, 4 – c, 5 – c, 6 – b, 7 – c, 8 – c, 9 – b, 10 – a.