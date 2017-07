Sexgate în PNL: o tânără politiciană a fost pozată goală la hotel. Şefi din partid audiaţi după ce au vizionat imaginile sexy

Fotografiile ce o înfăţişează pe M.M.M. în ipostaze sexy au ajuns la mai mulţi membri ai organizaţiei PNL Târgu Frumos înainte de campania electorală de anul trecut. Tânăra urma a fi plasată pe un loc eligibil pentru a deveni consilier local, fiind însă retrasă de şefii or­ganizaţiei după izbucnirea acestui scandal.

M.M.M. deţine o afacere în oraşul Târgu Frumos şi consideră că fotografiile ar fi fost trimise de către fostul ei soţ, de care s-a despărţit după un episod inedit. „Am descoperit la începutul anului 2014 faptul că soţul meu, M.D.E., a comis în repetate rânduri acte de adulter cu prostituate şi a practicat inclusiv sex în grup în Norvegia“, a precizat M.M.M.

Cei doi soţi s-au despărţit cu scandal, intentându-şi reciproc procese referitoare la divorţ sau programul de vizitare a celor doi copii. Într-o plângere adresată judecătorilor, M.M.M spune că fostul ei soţ ar avea obiceiul de a-şi crea mai multe conturi pe site-urile de so­cializare, unul dintre acestea, cu nume fictiv, fiind „Costel Agafiţei“. De pe acest cont, începând cu martie 2016, spune tânăra politiciană, fostul ei soţ ar fi trimis mai multor persoane fotografii în care apărea îmbrăcată sumar, alături de mesajul: „Este o cameră de hot. Aco­lo îşi face de cap. Mai sunt poze. Aces­tea două sunt soft pe lângă celelalte“. Politiciana de la Târgu Frumos spune că respectivele fotografii sunt reale, dar că au fost realizate la Hotel Bellaria din Iaşi, pe 14 februarie 2014, de Ziua În­drăgostiţilor, unde a fost chiar cu fostul soţ.

Şefi din PNL, audiaţi

Tânăra s-a înscris în PNL în 2015, iar în primăvara anului 2016 a fost propusă de către Biroul Permanent al PNL Târgu Frumos pentru a candida la func­ţia de consilier local de pe un loc considerat eligibil. „Urmare a fotografiilor şi mesajelor denigratoare distribuite de M.D.E. pe reţelele de socializare, ima­ginea mea a fost afectată, fiind nevoită să mă retrag din cursa electorală pentru a nu afecta imaginea partidului din care fac parte, oprindu-mi astfel ascensiunea carierei politice şi un viitor mai bun“, a mai precizat M.M.M. Surse politice au precizat că fotografiile au fost primite de mai mulţi membri ai PNL, printre aceştia aflân­du-se Mihăiţă Tudorel Drobotă, Ga­briel Maftei, Alexandru Ciurea, Con­stantin Mihai Huţuleac, Costel Co­lo­tin, Florin Colotin, Viorel Baciu, Ne­culai Fedot. Unii dintre aceştia au fost şi audiaţi la Poliţie în acest caz, în calitate de martor.

Liberalul Viorel Baciu, de pildă, a precizat că a primit cele două fotografii în martie 2016, prin intermediul apli­caţiei Facebook Messenger, de la un utilizator cu numele „Costel Agafiţei“. Acesta a precizat că a recunoscut-o pe M.M.M., însă că a şters mesajele primite întrucât nu a fost interesat de ele. Un alt martor audiat la Poliţie a fost inclusiv şeful PNL Târgu Frumos, Costel Flo­rea. „Am primit fotografii cu M.M., care era îmbrăcată în furou. În urma difuzării în mediul online a acestor fotografii, atât eu, cât şi ceilalţi colegi care fac parte din Biroul Permanent am hotărât să nu o mai promovăm pe lista de consilieri locali, deşi iniţial eram hotărâţi să o promovăm. Am luat această hotărâre întrucât am conside­rat că situaţia creată ar putea aduce prejudicii de imagine organizaţiei locale a PNL“, a declarat Costel Florea. O altă declaraţie este cea a lui Andrei Ciurea: „Am primit, sub formă de mesaj, fotografii cu M.M. îmbrăcată în furou (...) După o săptămână de la cele întâmplate, şeful filialei de partid m-a consultat cu privire la situaţia creată, spunându-mi că, iniţial, se gândise să o propună pe M.M. pe listele de consilieri PNL, apoi ca şefă de organi­zaţie, însă s-a răzgândit deoarece acest eveniment ar putea fi compromiţător imaginii partidului.“

În prezent, un dosar penal privind aspectele reclamate de către M.M.M. se află pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, potrivit unor surse juridice.