Protest de Ziua Copilului la cel mai mare spital de pediatrie din Moldova. „În mizerie nu se poate face performanţă”

Câţiva părinţi şi medici din Iaşi au „sărbătorit” Ziua Internaţională a Copilului printr-un protest în faţa Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din oraş. Adulţii şi-au manifestat nemulţumirea şi revolta faţă de condiţiile din spital printr-un protest paşnic, de două ore.

Părinţii şi medicii care s-au alăturat manifestaţiei au afişat mai multe pancarte cu mesaje reprezentative: „SOS sănătatea copiilor”, „Spitale mai curate”, Nu promisiuni. Acţionaţi, vrem fapte”, „În mizerie nu se poate face performanţă”.

După ce au stat în faţa spitalului şi şi-au exprimat punctul de vedere, părinţii au fost invitaţi de managerul unităţii medicale, dr. Radu Terinte, la o discuţie şi o vizită prin secţiile clinice. Protestul a fost iniţiat de doi ieşeni, Bogdan Baltă, respectiv Cătălin Urtoi, şi organizat pe Facebook. Unul dintre iniţiatori a precizat că a iniţat protestul după ce a avut o experinţă neplăcută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” în cursul internării fiicei sale.

„Am fost şocat de condiţii, începând de la intrarea în spital. Aici nu se respectă nimic, nici normele fumatului, parcare nu, spaţii corespunzătoare, nu. Nu mai spun pe etaje, pentru că am urcat până la etajul al cincilea zilnic, timp de o săptămână şi nu aveam cum să stau fără să spun nimic. Nu se poate ca aceşti copii să aibă asemenea condiţii, e deprimant. Saloanele sunt insalubre, mobilierul este foarte vechi vopsit şi revopsit, hârtie igienică, săpun lichid la baie nu sunt, saltele sunt vechi, scorojite. Mămici care trebuie să doarmă în acelaşi pătuţ cu copilul pentru că nu sunt paturi. Ajung să doarmă şi câte două mame străine, care nu se cunosc”, a punctat Bogdan Baltă.

Ieşeanul a mai specificat că nu are nicio intenţie să denigreze echipa medicală a spitalului, ba dimpotrivă, îi mulţumeşte că îşi face datoria.

Proiect de reabilitare, în aşteptare de cinci ani

Printre protestatarii care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de condiţiile din cel mai mare spital din Moldova s-au regăsit şi medici din Iaşi, primari şi rezidenţi. „Eu am mers la protest în calitate de reprezentant al asociaţiei Alianţa Medicilor. Ne-am asociat acestui eveniment întrucât nu doar pacienţii suferă din cauza condiţiilor din spital, ci şi medicii pentru că nu îşi pot desfăşura activitatea la nivelul cel mai înalt. În plus, se expun bolilor profesionale şi suferă fizic tocmai din cauza acestor condiţii. Mi-ar fi plăcut să văd la acest protest şi pe medicii din spital, dar mai ales conducerea. Să iasă şi să spună că are o idee şi că vrea să facă ceva”, a punctat dr. Răzvan Socolov, medic primar ginecolog la Maternitatea Elena-Doamna din Iaşi.

Potrivit dr. Radu Terinte, managerului Spitalului de Pediatrie, unitatea medicală face obiectul unui proiect de reabilitare demarat de Consiliul Judeţean Iaşi încă din 2012. „Spitalul este pus pe reabilitare din 2012. Studiul a fost aprobat în CJ, a demarat şi s-a mers că va fi finanţat în totalitate de CJ. Apoi, în 2014, CJ a constatat că nu are bani, fiind nevoie de 18 milioane de euro. În această situaţie, lucrurile au rămas abandonate şi se aşteaptă finanţare europeană”, le-a comunicat medicul părinţilor.

În ultimii ani, presa locală din Iaşi a prezentat în mai multe materiale condiţiile dificile din Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.

Sursă foto: Facebook/Bogdan Baltă

