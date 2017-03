Povestea lui Ice, câinele husky furat din Iaşi şi recuperat după ce mii de români s-au implicat în căutarea lui. „M-au sunat până şi oameni din Timişoara, din Deva“

Ice, câinele Husky de un an care a determinat familia Tănasă din Iaşi să creeze o comunitatea online pentru găsirea sa FOTO Arhivă personală

Poveste cu final fericit pentru un câine de rasă care timp de o lună şi jumătate a fost ţinut captiv într-o gospodărie necunoscută din judeţul Vrancea.

Căţelul de un an din rasa Husky a fost liantul unei comunităţi online la care au aderat mii de persoane din întreaga ţară şi care a avut un singur scop: să-l găsească pe Ice şi să îl readucă în curtea stăpânilor săi.

Ice dispăruse de acasă încă de la mijlocul lunii februarie, însă insistenţa stăpânilor de a-l găsi a impresionat români din toate colţurile ţării care, în cele din urmă, au reuşit să producă minunea: împreună, l-au readus acasă.

Comunitatea de pe Facebook

Superbul căţel de un an a devenit membru al familiei Tănasă din Iaşi în urmă cu aproximativ de un an. Masculul din rasa Husky a fost răsfăţat de pui de toţi membrii familiei, dar mai ales de mezinul familiei, Eliade, cel care a suferit cel mai mult atunci când Ice a dispărut din faţa casei. Întâmplarea nefericită, ne povesteşte Loredana Tănasă (42 de ani), stăpâna lui Ice, s-a petrecut pe 10 februarie 2016. Căţelul a ieşit din curte după o femelă în călduri şi ar fi fost furat. Era momentul în care familia Tănasă a demarat o adevărată campanie pentru a-l regăsi pe căţel.

„Am început căutările din zona în care locuim, cartierul Bucium din Iaşi. Am mers iniţial pe o rază de două-trei staţii de autobuz şi am întrebat lumea dacă-l văzuse pe Ice. Am pus afişe cu poza lui în mai multe zone din oraş şi mi-a venit idea şi cu pagina de Facebook”, ne-a povestit Loredana Tănasă (foto jos).





Aşa a început povestea paginii de Facebook „Ice vrea acasă”, care avea să închege o adevărată comunitate de iubitori de animale din toată ţara care s-au implicat în găsirea lui Ice. Loredana Tănasă mai spune că, după ce postările despre Ice au început să se viralizeze, a primit telefoane de la zeci de la persoane din toate colţurile ţării. Cei mai mulţi o sunau pe femeie pentru a o încuraja să nu renunţe la căutarea câinelui şi o felicitau pentru sârguinţa sa.

„M-au sunat până şi oameni din Timişoara, din Deva. Foarte mulţi crescători de animale, dresori sau medici veterinari care mi-au spus să nu renunţ. M-a impresionat lucrul acesta, pentru că eram sunată de persoane necunoscute, foarte multe dintre ele care îşi pierduseră şi ele câinii şi care mă încurajau să continui”, ne-a mai spus Loredana Tănasă.

Găsit la 250 de kilometri

Ieşeanca mai povesteşte că, nu de puţine ori, era sunată şi noaptea, de oameni de bună credinţă care vedeau hoinărind pe străzi căţei care semănau cu Ice. Într-o noapte, îşi aminteşte femeia, a fost sunată în jurul orei 1.00 şi a plecat instantaneu până la marginea oraşului cu speranţa că îşi va recupera căţelul.

„Mă mutasem pe străzi. Mă duceam în toate locurile de unde primeam un telefon că ar putea fi Ice. Ţin minte că cineva m-a criticat că ar trebui să renunţ că, până la urmă, e doar un câine. Însă eu nu pot gândi aşa. Dacă ai un câine ca un simplu accesoriu e posibil să renunţi, dar pentru noi Ice e mult mai mult de atât. E parte din familie”, ne-a mai spus femeia.

Comunitate online în sprijinul câinilor pierduţi

Minunea pentru familia Tănasă din Iaşi a venit în urmă cu câteva zile, atunci când doamna Loredana a fost sunată de un necunoscut din judeţul Vrancea. Se întâmpla într-o seară, atunci când cel de la celălalt capăt al serii, spune Loredana Tănasă, i-a redat speranţa. „Să ştiţi că v-am găsit câinele”, îi spunea necunoscutul ieşencei. După mai multe conversaţii, dar şi un schimb de fotografii, Loredana Tănasă s-a convins că patrupedul găsit de necunoscutul din Vrancea, Nelu N., era chiar Ice.





„Câinele era ţinut de într-o dubă, nu era hrănit, şi era păstrat doar pentru amuzamentul celor trei copiii ai celui care îl avea, fără a fi îngrijit. Domnul care m-a sunat a fost impresionat de cât de multă lume îl căuta pe Ice aşa că a mers chiar el la acea familie şi l-a luat pe Ice. Ne-am întâlnit la jumătatea drumului şi aşa Ice s-a întors la noi”, ne-a mai spus Loredana Tănasă. Femeia a aflat că patrupedul său a ajuns la familia din Vrancea după ce fusese furat de un vânzător ambulant de flori din cartierul său. Ajuns acasă, Ice a fost dus la veterinar şi astfel familia aflat că slăbise cu 19 kilograme. „Vouă vă datorez totul”, s-a adresat stăpâna lui Ice membrilor comunităţii „Ice vrea acasă”, transformată în „Ice e acasă” imediat după găsirea patrupedului.





Loredana Tănasă ne-a mai povestit că, în perioada următoare, intenţionează să dea o petrecere la care să îi invite pe toţi cei care a ajutat-o să îl găsească pe Ice. Cunoscuţi şi necunoscuţi laolaltă. Între timp, pagina „Ice e acasă” rămâne activă şi va fi folosită de toţi cei care îşi pierd câinele. Primul patruped pierdut în numele căruia a fost postat un mesaj de acest gen este un ciobănesc german de patru ani, dispărut de acasă acum câteva zile.