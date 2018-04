Povestea „Caselor Share”. Încă două familii au primit şansa unui trai decent, în case noi, după mobilizare pe Facebook

Proiectul umanitar „Casa Share”, conceput şi organizat de ieşeanul Bogdan Tănasă, a ajuns la a şaptesprezecea locuinţă ridicată din donaţii.

Lucrările la „Casa Share 17” au început în preajma sărbătorilor pascale, atunci când, cu sprijinul comunităţii care s-a format în jurul proiectului, Bogdan Tănasă a turnat temelia locuinţei.

Proprietarii casei sunt doi soţi rămaşi pe drumuri după ce, în luna martie, locuinţa lor a luat foc. Familia Dinu din comuna Voineşti are patru copii.

„Lucrurile avansează la Casa Share 17 unde, în luna martie, casa familiei Dinu cu patru copii a luat foc şi au rămas pe drumuri fără a putea salva nimic! Noi ne-am mobilizat şi ne-am apucat să le reconstruim o altă casă nouă. Am demolat tot şi am turnat fundaţia nouă, tragem tare să-i mutăm pe copilaşi în casa lor nouă!”, a anunţat ieşeanul pe Facebook.

Familia Marişcu locuia într-o baracă înainte să primească „Casa Share 16”

Înainte de demararea lucrărilor la „Casa Share 17”, Bogdan Tănasă şi colaboratorii său au ridicat „Casa Share 16” pentru o familie cu trei copii care locuia într-o baracă făcută din placaj.

„Familia Marişcu cu cei trei copilaşi trăia într-o baracă făcută din placaj de OSB, în Europa anului 2018! Tatăl copiilor a făcut un credit la Provident şi a turnat fundaţia, primarul din sat i-a ajutat cu un loc de casă, dar nu a putut face mai mult şi s-au oprit din lucrări din lipsa banilor. Aşa că am intervenit noi. După două luni de muncă grea, cu ajutorul vostru, al celor care v-aţi implicat, aceşti copii o să trăiască decent şi o să aibă un viitor mai bun”, a mai precizat iniţiatorul proiectului.

Povestea proiectului umanitar „Casa Share” începe în decembrie 2014. În puterea iernii, un băieţel din comuna ieşeană Vlădeni spera să primească de la Moş Crăciun o maşinuţă. Domnu’ Bogdan, aşa cum îl numesc pe binefăcătorul lor toate familile ajutate, i-a adus, în schimb, o casă.

„Casa Share 16”

„Eu sunt un om simplu şi proiectul a pornit dintr-un instinct de-al meu de a ajuta. Am văzut un reportaj cu şase copii părăsiţi de mamă, care a fugit cu controlorul de tren din sat şi i-a lăsat numai cu tatăl care muncea, săracul, pe unde apuca. Unul dintre copii a zis că vrea de Crăciun o maşinuţă, că nu a avut niciodată. Atunci am zis că nu se poate aşa ceva şi am rugat soţia să împacheteze nişte jucării să i le duc. Acela a fost momentul în care am plecat spre viitorul «Casa Share». Am luat cele necesare de la un supermarket, am luat lemne că nu aveau şi am plecat spre comuna Vlădeni. Acolo am vrut iniţial să le fac o sobă, dar când am văzut că au un adăpost vai de capul lui, în care intra apa, am zis: hai să le fac o casă“, a relatat Bogdan Tănasă cum a iniţiat „Casa Share.”

Informaţii la zi despre acţiunile aflate în derulare de comunitatea „Casa Share” se găsesc pe site-ul acesteia, precum şi pe pagina de Facebook a proiectului.

