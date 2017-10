Metode infailibile de a scăpa de amenzile rutiere. Cazuri explicate ale unor şoferi care au umilit Poliţia în instanţă

Unul dintre cele mai amuzante procese dintre un şofer şi Poliţia Rutieră a fost cel în care a fost implicată, în 2015, ieşeanca Florentina M. Amendată în baza imaginilor surprinse de aparatul radar, ieşeanca a obţinut în instanţă anularea amenzii de 945 de lei după ce a demonstrat că aparatul care i-a înregistrat viteza ar fi putut fi defect. Motivul: în aceleaşi imagini depuse ca probă împotriva sa, doi cai care păşteau pe marginea drumului au fost „surprinşi” deplasându-se cu aproximativ 100 de kilometri la oră.

În acţiunea sa, femeia a susţinut că aparatul radar a surprins la un moment dat trei viteze diferite în interiorul aceleiaşi secunde, dar şi că pe înregistrare se observă cum aparatul indică o viteză de deplasare de 104 kilometri pe oră în dreptul a doi cai care pasc.

Judecătoria Paşcani, care a admis plângerea Florentinei M., menţionează în motivare că poliţiştii au procedat corect în ceea ce priveşte modul în care au întocmit procesul verbal de aplicare a sancţiunii. Acest lucru nu a fost însă suficient pentru ca sancţiunea să fie menţinută, având în vedere suspiciunile cu privire la înregistrarea aparatului radar. O neregulă sesizată de judecător este că din înregistrare reiese că aparatul a surprins mai multe maşini care se deplasau pe acel tronson de drum, fără a evidenţia însă pentru fiecare în parte viteza de deplasare.





„Din modul de înregistrare făcută de aparatul radar în momentul constatării contravenţiei de către agentul constatator ar rezulta că acesta prezintă o serie de grave deficienţe în condiţiile în care imaginea este neclară, iar vitezele înregistrate variază nejustificat la intervale de timp foarte mici. De exemplu, din înregistrarea cu câteva secunde înainte de apariţia autoturismului condus de petent deşi nu apare niciun autovehicul în cadrul sunt înregistrate diferite viteze de deplasare între care există diferenţe mari. În aceste condiţii, instanţa constată că există dubii serioase asupra calităţii înregistrării efectuate cu aparatul radar în situaţia petentei”, se arată în motivarea judecătorilor. Din acest motiv, judecătorul precizează că înregistrarea nu poate fi folosită ca mijloc de probă şi, în consecinţă, a anulat procesul verbal de contravenţie.

CNP-ul buclucaş

Un alt şofer care a umilit Poliţia Rutieră este Mihai Ciobanu, care şi-a recuperat permisul şi a scăpat de o amendă de 1.300 de lei după ce a speculat o eroare banală comisă de agentul constatator.Potrivit actelor depuse în in­stanţă de ieşeanul Mihai Cio­banu, acesta a fost sancţionat contra­venţional pentru o abatere rutieră din data de 31 mai 2017. Atunci, aproape de miezul nopţii, ieşeanul de 35 de ani se deplasa cu un vehicul marca BMW pe direcţia Iaşi - Podu Iloaiei, fiind surprins conducând cu 110 kilometri pe oră în localitate. Ieşeanul a refuzat să semneze procesul verbal întocmit de agentul de poliţie, iar acesta nu ar fi solicitat vreunui alt pasager să semneze în calitate de martor.

„La data de 12.06 am primit procesul verbal de constatare a contra­venţiei, şi m-am deplasat la sediul Primăriei pentru a achita jumătate din minimul amenzii. Acolo mi s-a spus că CNP-ul trecut pe procesul verbal este greşit, conţinând o cifră în plus. La acest moment înţeleg să invoc excepţia nulităţii relative a procesului verbal de constatare a contravenţiei, fiind greşite datele de identificare ale subsemnatului şi, chiar dacă nu se pune problema nulităţii absolute, acest element de identificare nefiind enumerat în art. 17 din OG 2/2001, vătămarea produsă constă tocmai în aceea că am fost lipsit de posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termenul de 48 de ore de la comunicarea procesului verbal“, a mai invocat Mihai C. în plângerea sa.

Magistraţii ieşeni i-au dat dreptate ieşeanului, chiar dacă decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în instanţă.„Anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PISX nr. 0181605 din data de 31.05.2017 încheiat de intimat“, au stabilit judecătorii. Avocatul Olivian Moroşanu, cel care l-a reprezentat pe Mihai Cio­banu, a precizat: „Orice inexactitate în privinţa da­telor de identificare ale presupusului contravenient poate duce la o situaţie ce poate fi reparată doar prin anularea procesului verbal, constituind o veritabilă vătămare a drepturilor persoanei în cauză: imposibilitatea ca aceasta să achite, în cele 48 de ore de la semnarea sau comunicarea procesului verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege“.

Amendă pentru lipsa rovinietei, anulată

O ieşeancă sancţionată pentru această contravenţie a reuşit să scape de amendă nu pentru că ar fi fost nevinovată ci pentru că a speculat o lacună regăsită în procesul verbal prin care a primit o sancţiune de 250 de lei. Ieşeanca Liliana M. a primit sancţiunea în toamna anului trecut după ce a fost filmată pe un drum naţional din judeţul Iaşi circulând fără a avea rovinieta valabilă. Procesul verbal de sancţiune primit de ieşeancă era semnat formal de către agentul constatator din cadrul CNAIR, care a inserat un simbol în formă de „X” în dreptul rubricii aferente iscăliturii.

Din acest motiv, ieşeanca a decis să apeleze justiţie pentru a anula contravenţia. Liliana M. a invocat în plângere că procesul verbal este nul întrucât semnătura aplicată pe document este de o simplitate ce nu permite apartenenţa ei la un individ. Argumentul a fost luat în calcul de judecători, care au anulat din acest motiv amenda.

„Cu privire la acest argument, instanţa reţine caracterul întemeiat al acestuia, motivat de faptul că, potrivit DEX, prin semnătură se înţelege numele cuiva scris de propria lui mână şi de obicei într-un fel greu de imitat în partea inferioară a unui text sau document, ca o dovadă că redactarea îi aparţine sau este de acord cu ea. În prezenta cauză, agentul constatator a efectuat un grafism în dreptul rubricii destinate semnăturii, grafism care, prin simplitate, nu permite stabilirea niciunei semnificaţii sau identităţi proprii, în sensul că nu se poate stabili dacă reprezintă o cifră, o literă sau un alt simbol. Cu atât mai puţin se poate stabili pe baza acestui grafism identitatea persoanei care pretinde că l-a efectuat“, a motivat instanţa de judecată.