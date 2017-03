Mesajul ciudat primit de un tânăr român care a abandonat experimentul „Balena Albastră“: „Ghidul avea toate detaliile mele, fără să-i spun eu ceva“

Lucian, nume fictiv al tânărului a cărui identitate am ales s-o protejăm, ne-a relatat că şi-a făcut cont pe platforma socială vK la începutul lunii martie, după ce aflat de pe Facebook despre aşa-numitul joc „Balena Albastră“.

Tânărul a anunţat printr-un status scurt că vrea să intre în joc şi a fost contactat de un străin, un utilizator cu numele „Kylian bds“, care i-a trimis cele 50 de sarcini.



„Nu încerca să scapi!“



Tânărul român a decis să renunţe la experiment imediat după ce i-a trimis „călăuzei“ o fotografie prin care a probat că a îndeplinit prima sarcină. În scurt timp, a primit pe telefonul personal un mesaj de la un număr necunoscut, format din doar nouă cifre: „Dont try to escape!“, (n.r. - Nu încerca să scapi!).

„Prima dată când am încercat să joc mi-a explicat regulile jocului şi mi-a dat probele. Iar după am trimis poza cu f57, am şters contul. Apoi am primit pe telefonul personal mesajul, asta fiind o ameninţare că nu pot scăpa de joc. N-am reuşit nici până acum să înţeleg un lucru, care mi se pare foarte ciudat. Cum am început jocul, el (n.r. - ghidul) avea deja toate detaliile mele, fără să-i spun eu ceva. Îţi află numărul de telefon şi alte detalii“, a relatat tânărul.