Marii inventatori români: test de cultură generală. Cine inventat stiloul, avionul cu reacţie sau produsele Gerovital

1. Cine a inventat stiloul

a) Petrache Poenaru

b) Aurel Vlaicu

c) Marin Dorian





2. Cine a inventat avionul cu reacţie

a) Train Vuia

b) Aurel Vlaicu

c) Henri Coandă





3. Ce roman a stabilit ideile de bază ale ciberneticii, pe care le-a prezentat în lucrarea „Psihologia consonatistă”

a) Mircea Golban

b) Ştefan Odobleja

c) Victor Gurzu





4. Cine a inventat scaunul ejectabil

a) Anastase Dragomir

b) Anastasie Panu

c) Traian Vuia





5. Cine a pus la punct vaccinul antiholeric?

a) Victor Babeş

b) Ana Aslan

c) Ioan Cantacuzino





6. Cine a introdus sistemul de frânare automata cu aer comprimat?

a) Teodor Drăgu

b) Dumitru Leonida

c) Ştefan Pan





7. Cine a inventat produsul medical Gerovital?

a) Ana Aslan

b) Neculai Asandei

c) Nu a fost realizat de un roman





8. Cine este fondatorul radiofuziunii româneşti?

a) Horia Hulubei

b) Dragomir Hurmuzescu

c) Marian Ionescu





9. Cine a fost primul fizician din lume care a obţinut spectrul razelor X în gaze?

a) Horia Hulubei

b) Spiru Haret

c) Corneliu Giurgea





10. Ce medic român a realizat în 1898, cu ajutorul operatorului Constantin M. Popescu, primul film ştiinţific din lume: „Tulburările mersului în hemiplegia organică”?

a) Constanton Neniţescu

b) George Emil Palade

c) Gheorghe Marinescu





Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – a, 5 – c, 6 – a, 7 – a, 8 – b, 9 – a, 10 - c