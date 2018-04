Cum le explicăm copiilor că greşesc fără a le stârni sentimente de culpabilizare

Psihoterapeutul Iulia Cruţ, autoarea volumului „Trei săptămâni cu trei copii“, explică de ce este important să le vorbim copiilor despre greşeli, dar fără a atrage sentimente de culpabilizare. „Cuvântul «greşeală» este o etichetăcare are o conotaţie «grea», care nu are cum să nu aducă după sine şi sentimente de culpabilizare şi devalorizare. Aşa că, pentru început, a reformula din «ce am greşit» în «ce anume este de îmbunătăţit» cu privire la un comportament, o situaţie, este o modalitate mai mult decât bine-venită“, scrie Iulia Cruţ.Regula propusă de aceasta, atât pentru adulţi cât şi pentru copii, este „pune-te o clipă în papucii celuilalt“. Specialistul crede că evitarea cuvântului „greşeală“, „nu va pune copilul în sitaţia de a se simţi devalorizat, incapabil, pe de altă parte, atunci când este întrebat despre cum crede el că s-ar putea îmbunătăţi ceva, se simte şi ascultat, simte că şi modul său de a gândi contează, se simte încurajat să propună, să găsească singur soluţii pe care le va şi accepta ca mod de acţiune concretă mult mai uşor decât atunci când i se impun de către altcineva“.Specialistul consideră că a oferi feedback corect comportamentelor şi acţiunilor celor mici este foarte important: „Comunicat corect, fără a cădea nici în extrema culpabilizării, dar nici în cea a atitudinii de tipul «ţinutul în globul de sticlă», feedback-ul rămâne sursă sigură de creştere şi oferă şi şansa de a seta o pozitivă în ceea ce priveşte critica. Astfel, copilul va primi cu deschidere sugestiile celorlalţi, nu va interpreta ca fiind «personale» observaţiile colegilor, profesorilor, va şti să cântărească şi să discearnă“.

