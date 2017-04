Criza medicamentelor din farmacii: bolnavii cronici îşi caută în zadar pastilele indicate de specialişti. „Am căutat peste tot Trileptal şi nu am găsit”

Criza medicamentelor cu care se confruntă piaţa farmaceutică de mai multe luni loveşte în bolnavii din toată ţara. La Iaşi, pacienţii cronici care nu-şi găsesc medicamentele în farmacii le cer medicilor să le schimbe schema terapeutică, astfel încât să-şi poată trata afecţiunile cu care sunt diagnosticaţi.

Din farmacii lipsesc medicamente necesare pentru afecţiunile tuturor sistemelor. Printre acestea se regăsesc: Trileptal, Rivotril - medicamente indicate pacienţilor diagnosticaţi cu epilepsie, Madopar - recomandat bolnavilor diagnosticaţi cu boala Parkinson, Digoxina, Isodinit - medicamente indicate pacienţilor cu boli cardiovasculare, Coaxil - recomandat bolnavilor depresivi. „Noi, Colegiul Farmaceuştilor, nu avem atribuţii pentru situaţii de genul acesta. Putem sfătui pacienţii să comunice asociaţiilor de pacienţi lipsurile şi poate astfel găsesc o soluţie“, a explicat Gabriela Streit, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Iaşi.



Andrei B, un tânăr de 24 de ani diagnosticat cu epilepsie, a reuşit să-şi menţină afecţiunea sub control doar după ce medicul specialist neurolog i-a schimbat schema terapeutică.



„Am luat mai mulţi ani Trileptal, medicament pe care îl găseam în farmaciile din Iaşi fără probleme. În ultimele luni, m-am confruntat de mai multe ori cu lipsa lui din farmacii, dar după mai multe căutări reuşeam să primesc întreaga cantitate indicată de medic. În februarie am căutat la toate farmaciile din Iaşi şi nu l-am mai găsit. Majoritatea farmaciştilor mi-au recomandat să-mi schimb reţeta, să merg la consultaţie la neurolog şi să cer alte medicamente“, a arătat tânărul.

În timp ce pentru unele medicamente specialiştii pot prescrie înlocuitori, pentru altele nu există alternativă. Un produs precum Digoxina, recomandat în boli ale inimii - insuficienţă cardiacă congestivă cu disfuncţie sistolică dominantă, insuficienţă cardiacă cronică asociată cu fibrilaţie atrială, tahiaritmii supraventriculare: flutter şi fibrilaţie atrială, tahicardie paroxistică supraventriculară, tahicardie joncţională - nu are înlocuitor pe piaţa farmaceutică din România.

„Medicii care au experienţă, care ştiu arta tratamentului cu digoxină, îl recomandă şi acum. Medicii tineri, care se feresc de malpraxis şi care ştiu că digoxina poate să determine intoxicaţia digitalică dacă nu este mânuită corect, se feresc din start să-l mai recomande. Produsul este unul ieftin, nu duce neapărat la prelungirea vieţii, dar ajută foarte mult la calitatea vieţii. Produsul nu are înlocuitor, dar o serie de me¬dicamente patogenice pot avea efecte indirecte similare cu cele ale digoxinei“, a subliniat dr. Ioan Bostaca, medic primar cardiolog la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi.



Potrivit ultimelor informaţii transmise de Agenţia Naţională a Me¬dicamentului în februarie 2017, marii producători de medicamente au anunţat retragerea a 1.200 de medicamente de pe piaţă, din cele 6.000 existente. Producătorii au luat această decizie întrucât nu le convine preţul la care decontează medicamentele Guvernul României.

„În domeniul farmaceutic nu putem exclude din vedere latura economică, respectiv profitul unui anumit producător pentru un produs sau mai multe. Trebuie să ne gândim că el nu produce doar 1-2 cutii de medicamente, ci sute şi mii. Dacă un astfel de produs ajunge în farmacie la preţul de doi lei, atunci sigur că îşi rezervă dreptul de a renunţa să mai producă“, a mai arătat preşedintele Colegiului Farmaciştilor Iaşi.

