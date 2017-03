Care este cea mai traumatizantă replică pe care o poţi adresa copilului tău. „Este suma inculturii şi a iresponsabilităţii“

Psihologul pediatru Mihaela Ghircoiaş, specialist care face terapie cu copii de peste 25 de ani, a prezentat pentru „Adevărul” zece replici folosite de părinţi care dăunează dezvoltării copiilor.

Psihologul ieşean a explicat că unele expresii folosite frecvent în comunicare cu minorii provoacă efecte negative pe termen lung: duc la interiorizarea copilului, favorizează instalarea neîncrederii în forţele proprii şi contribuie la apariţia problemelor de comunicare.



„O bună comunicare cu un copil însemnă evitarea expresiilor «Nu ai voie să...», «Trebuie să...», „De ce ai...» pe care le putem completa şi continua cu orice. Copilul trebuie să îi dai alternative, nu-l poţi coordona după un şablon. Nu îi spui «nu ai voie să te încalţi cu tocurile mele», ci îi explici că poate cădea dacă poartă pantofii tăi, se poate răni şi prin urmare nu mai poate ieşi la joacă alături de alţi copii. «Nu ai voie să» şi «trebui să» duc, de cele mai multe ori, la un comportament pe dos decât i s-a indicat”, a subliniat psihologul ieşean.

1. „Lasă-mă în pace, nu am timp” – folosită frecvent invită copilul să nu mai comunice cu părinţii săi. Alternativă propusă de psihologul Mihaela Ghircoiaş presupune să i se explice copilului situaţia de moment: „acum fac mâncare, poţi veni cu mine să mă ajuţi şi apoi ne jucăm împreună”.



2. „Eu te-am făcut, eu te omor” – cea mai nefericită replică pe care i-o poate spune un părinte copilului său are efecte pe termen lung. „Este mai mult decât o expresie nepotrivită. Este, dacă îmi permiteţi, suma lipsei de educaţie, inculturii şi iresponsabilităţii. Copiii care aud o astfel de replică adună sentimente de frică, nesiguranţă şi chiar frustrare”, a precizat psihologul Mihaela Ghircoiaş.



3. „Eşti obraznic/încăpăţânat/răutăcios..” – accentuarea acestor „trăsături” pe care le identifică părinţii afectează personalitatea copiilor. Replicile sunt cu atât mai nefericite, cu cât spuse prezenţa altor persoane.



4. „Nu fi trist/nemulţumit…” – tristeţea, nemulţumirea sunt sentimente pe care le resimte oricine. „Interzicerea lor duce la inhibare sau la apariţia unui sentiment greşit că nu e bine să fie trist”, a nuanţat specialistul.



5. „De ce nu ai luat 10 la fel ca...” – comparaţia cu alţi cunoscuţi este considerat unul dintre cele mai periculoase moduri prin care părinţii vor să-şi motiveze copiii. „Fiecare copil are propria structură şi propria personalitate. Printr-o astfel de comparare poate înţelege că îl apreciezi mai mult pe prietenul său decât pe el şi atunci încrederea în sine însuşi este afectată”, a mai adăugat Mihaela Ghircoiaş.



6. „Încetează să mai plângi/ Lasă că vezi tu...” – ameninţările copiilor nu duc la comportamentul aşteptat de părinţi, ba dimpotrivă, chiar la ceea ce nu vor adulţii să se întâmple. „«Lasă că vezi tu/mai vorbim noi» sunt ameninţări care, spuse repetat, atrag sentimente de frică şi de îngrijorare. Toate aceste stări se manifestă la copii prin diferite dureri care sunt, de fapt, afecţiuni psihosomatice”, a concluzionat psihologul.

