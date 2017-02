VIDEO Senzaţii tari la mormântul lui Arsenie Boca: mii de pelerini au vizitat Prislop, locul de vis acoperit de nămeţi

Peste 5.000 de pelerini au ajuns, duminică dimineaţa, la mormântul duhovnicului Arsenie Boca, de la Mănăstirea Prislop. În noaptea de sâmbătă spre duminică a nins abundent în zonă, iar drumul spre aşezarea religioasă a devenit aproape impracticabil. Coloanele mari de maşini s-au format încă de la intrarea în satul Silvaşul de Sus, aflat la trei kilometri de mănăstire.

Din cauza aglomeraţiei şi drumului riscant, Poliţia a decis restricţionarea traficului rutier. Numeroşi pelerini şi-au lăsat maşinile în sat, pe marginea şoselei înguste, acoperite de zăpadă şi au pornit pe jos, spre mănăstire.

„Am venit din Constanţa, împreună cu prietena mea să vizităm locul de veci al părintelui Arsenie Boca şi Castelul Corvinilor. Fiind pentru prima dată când am ajuns la Prislop nu am ştiut cum este drumul. După jumătate de oră în care am fost blocaţi la intrarea în sat, am decis să tragem maşina pe dreapta unde am găsit loc, şi să ne continuăm drumul pe jos. Am făcut aproape o oră până la mănăstire”, a povestit Andrei, unul dintre sutele de pelerini care au lăsat maşinile la doi – trei kilometri de Mănăstirea Prislop. Două utilaje folosite la deszăpezire au curăţat drumul şi l-au acoperit cu nisip, pentru a împiedica accidetele, iar echipajele de Poliţie şi ale Jandarmeriei au patrulat în zonă, încercând să fluidizeze traficul.

Din cauza zăpezii, pelerinii au avut probleme şi pe aleea spre mormântul duhovnicului Arsenie Boca. Au fost nevoiţi să se sprijine de garduri pentru a înainta spre locul de rugăciune. Totuşi, cei care au ajuns duminică la Mănăstirea Prislop au avut motive de satisfacţie. Unul dintre acestea a fost dat chiar de ninsoarea abundentă, care a transformat priveliştea locului din Ţara Haţegului, într-una de poveste.

Veche de peste şase secole, Mănăstirea Prislop a devenit foarte cunoscută în ultimii ani datorită lui Arsenie Boca, considerat una dintre marile personalităţi ale ortodoxiei româneşti. În ultimii ani, mormântul fostului stareţ al mănăstirii a devenit unul dintre cele mai populare locuri de pelerinaj ale românilor. Mănăstirea Prislop se află la aproximativ 10 kilometri de oraşul Haţeg şi la 20 de kilometri de Hunedoara, aparţinând de satul Silvaşu de Sus (Haţeg).

