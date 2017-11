Soarta fostului primar Mircia Muntean va fi decisă înainte de sărbători. De ce a cerut încetarea sentinţei de şase ani de închisoare

Mircia Muntean se află în detenţie din luna aprilie a acestui an, după ce a primit o sentinţă de şase ani de închisoare în dosarul în care a fost judecat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, la care s-a adăugat condamnarea mai veche de patru ani de închisoare, primită pentru abuz în serviciu. Fostul primar al Devei are două procese la Înalta Curte de Casaţie şi Justişie a României, în care solicită revizuirea pedepselor, atât în dosarul de privind conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, cât şi în cel de abuz în serviciu.

Ce a cerut Mircia Muntean

Mircia Muntean a mai depus o contestaţie la executare, la Tribunalul Bucureşti, iar instanţa şi-a declinat competenţa soluţionării cauzei către Tribunalul Alba. O soluţie în acest dosar ar putea fi dată în 4 decembrie 2017. Iată ce a solicitat fostul primar, aflat în Penitenciarul Aiud:

„Mircia Muntean a formulat contestaţie la executare cu privire la pedeapsa la care a fost condamnat, prin sentinţa penală nr.703/17.07.2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, rămasă definitivă prin respingerea recursului conform Deciziei penale nr.179/24.09.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală (n.r. pedeapsa de 4 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani). În motivare, condamnatul solicită să se dispună încetarea executării sentinţei penale nr.703/17.07.2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, în dosar, şi corelativ încetării executării pedepselor accesorii, acesta arătând că a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută în art.284 ind.1 Cod penal. La dosar s-au anexat decizia Curţii Constituţionale nr.392 din 06.06.2017, sentinţa civilă nr.1138/1999 din 26.03.1999 a Judecătoriei Deva şi decizia civilă nr.643/R din 12.10.1999. De asemenea, (...) s-a dispus ataşarea dosarului nr.xxxxx/3/2016 în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.35/09.01.2017 având ca obiect constatarea intervenirii legii de dezincriminare datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată pentru care inculpatul a fost condamnat”, se arată în dosarul fostului primar al Devei.

Mircia Muntean a fost încarcerat în 24 aprilie 2017, când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României l-a condamnat, prin sentinţă definitivă, la şase ani de închisoare, cu executare, în procesul în care a fost acuzat că a condus în stare de ebrietate. Pedeapsa pentru infracţiunea comisă în toamna anului 2014, pe o stradă din Deva, a fost de doi ani de închisoare, dar s-a adăugat condamnării mai vechi, de patru ani de închisoare, cu suspendare, pentru infracţiuni legate de abuzul în serviciu, săvârşite la sfârşitul anilor 1990.

