Milionarul Alin Simota cere eliberarea. Cât a stat în detenţie interlopul ascuns pentru un an şi şase luni în Dubai

Magistraţii Judecătoriei Deva vor soluţiona cererea de eliberare condiţionată depusă de Alin Simota, afaceristul controversat din Valea Jiului care, până în vara anului trecut s-a aflat, timp de un an şi jumătate, pe lista celor mai căutaţi infractori români. Alin Simota a primit sentinţe definitive în două dosare penale: doi ani de închisoare pentru conflict de interese şi jumătate de an de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu, pedeapsa contopită pe care trebuia să o execute fiind de un doi ani şi o lună. Comisia de liberare condiţionată a Penitenciarului Bârcea Mare a decis că Simota a executat fracţia necesară din pedeapsă pentru a putea fi eliberat înainte de termen. „Comisia a dispus liberarea condiţionată a deţinutului. Propunerea va merge în instanţă, unde, dacă va fi aprobată, el va putea fi pus în libertate”, au informat reprezentanţii penitenciarului.



Începând din vara anului 2013, când a fost arestat pentru prima dată într-un dosar în care a fost acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, şantaj în formă continuată, cămătrie, ameninţare, instigare la violenţe şi la lipsire de libertate, Simota a petrecut, în total: un an şi opt luni în arest preventiv, patru luni în arest la domiciliu şi un an şi trei luni în închisoare. În decembrie 2015, la scurt timp după ce a fost eliberat de Judecătoria Deva, Simota a plecat în Dubai şi nu s-a mai întors decât în iulie 2017, când a fost din nou reţinut. La scurt timp după plecarea sa, magistraţii Tribunalului Hunedoara au întors decizia Judecătoriei, stabilind că afaceristul nu trebuia eliberat.



La sfârşitul anilor 2000, Alin Simota, supranumit şi „baronul Văii Jiului”, se afla în topul celor mai bogaţi oameni din judeţul Hunedoara, cu o avere care depăşea 20 de milioane de euro, obţinută aproape în totalitate din afaceri cu statul, în energie, construcţii, minerit şi prestări de servicii. Alin Simota era considerat în Valea Jiului drept urmaşul „Luceafărului Huilei”, Miron Cozma. A condus clubul de fotbal Jiul Petroşani, falimentat între timp, şi organizaţia PNL din Petroşani. În prezent, este judecat în mai multe dosare penale pentru infracţiuni de crimă organizată, infracţiuni economice şi infracţiuni de corupţie, cu prejudicii estimate la câteva milioane de euro.

Alin Simota a fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara până în 2013. A fost exclus din partid ca urmare a problemelor cu legea, care au dus la arestarea sa. Simota a fost finanţator al clubului Jiul Petroşani şi a deţinut funcţii de consiliar local la Primăria Petroşani în perioada 2012 - 2013 şi de consilier judeţean, între anii 2008 şi 2012. În vremea în care a fost consilier judeţean, firmele sale au obţinut mai multe contracte de lucrări publice, care au făcut obiectul unor cercetări penale.

