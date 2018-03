Cum au ajuns datoriile spitalului cât bugetul anual al unei primării de oraş

Spitalul judeţean de urgenţă din Deva se numără printre instituţiile publice cu cele mai mari datorii, potrivit raportului de audit intern prezentat recent, de Consiliul Judeţean Hunedoara. Soldurile unităţii medicale faţă de furnizori echivalează cu bugetul anual al unor oraşe din judeţul Hunedoara. Datoriile au crescut treptat faţă de anul 2009, ajungând la aproape 12 milioane de lei.



În ultimii ani, unitatea medicală a efectuat achiziţii de medicamente, reactivi care au depăşit de fiecare dată bugetele alocate în Planurile anuale ale achiziţiilor publice, iar cheltuielile au crescut.

Conform datelor din evidenţa contabilă, soldul contului de furnizori al Spitalului Judeţean Dev a avut următoarea evoluţie: anul 2009 – 5.549.771 lei; anul 2010 – 4.229.331 lei; anul 2011 – 5.920.731 lei; anul 2012 – 9.815.636 lei; anul 2013 – 5.740.224 lei; anul 2014 – 5.610.081 lei; anul 2015 – 8.134.017 lei; anul 2016 – 8.351.311 lei; iar la 30 iunie 2017 era de 11.661.499 lei.



„Din analiza informaţiilor de mai sus se observă oscilaţii in datoriile instituţiei către furnizori, înregistrate la finele anului, astfel: soldul contului de furnizori a crescut de la an la an în perioada 2011-2012 şi în perioada 2015 – 30 iunie 2017, cu execepţia anilor 2010, 2013 şi 2015 când s-au înregistrat scăderi faţă de anii precedenţi. În perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017, Consiliul Judeţean Hunedoara a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva suma de 6.500.000 lei, pentru achitarea facturilor aferente perioadelor septembrie 2016 – decembrie 2016; cu toate acestea la 30 iunie 2017 spitalul mai avea un sold de plată la furnizori de 11.661.499 lei”, arătau auditorii care au cercetat achiziţiile ţi manahementul de la Spitalul Judeţean Deva.

