Cine este jandarmul anului. Salvator în misiunea dramatică din Retezat, unde doi copii alpinişti au murit în avalanşă

De Ziua Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Hunedoara i-a premiat pe cei mai merituoşi jandarmi din Hunedoara.



Gelu Ciprian Todoni a fost recompensat cu „Insigna onorifică jandarmul de onoare al anului”, pentru implicarea activă şi eficientă în executarea misiunilor specifice. „Subofiţerul s-a remarcat în activitatea profesională prin modul de acţiune pe timpul misiunilor la care a participat, în special cele din data de 22 aprilie 2017 când a intervenit şi acţionat în misiunea cu grad de risc ridicat de căutare, salvare-evacuare şi recuperare a unui grup de şapte turişti, dintre care doi minori, surprinşi de avalanşă pe traseul din zona Drumul de vară - Şaua Pelegii - Şaua Bucurei din Masivul Retezat, în condiţii meteorologice severe şi cea din data de 19 martie 2017 cand a căutat, salvat şi evacuat doi turişti rătăciţi între Cabana Genţiana şi Vârful Bucura, în Masivul Retezat”, a informat Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Hunedoara.

„Misiunea cu impact emoţional puternic a fost cea cu cele şapte persoane surprinse de avalanşă. În prima zi am evacuat răniţii, iar a doua zi am adus trupurile neînsufleţite ale celor doi alpinişti minori. Ambele acţiuni au fost foarte grele din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. A fost zăpada foarte mare, existând riscul să se producă o nouă avalanşă. Pe toată acţiunea de salvare şi evacuare am fost şi noi puşi în pericol”, a relatat Gelu Todoni.

Alţi doi jandarmi recompensaţi



Valentin Szabo a primit, prin Ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, „Emblema de merit Acţiuni umanitare” clasa I, pentru meritele deosebite dovedite pe timpul participării la intervenţii în situaţii de urgenţă. „Subofiţerul a participat la mai multe acţiuni de intervenţie în mediul montan, ce au condus la salvarea de vieţi omeneşti”, a informat Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Hunedoara.



„Distincţia de serviciu pentru îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate” i-a fost acordată jandarmului Paul Andrei Măgduţ, pentru faptele deosebite săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor. „Subofiţerul s-a remarcat prin modul în care a acţionat în numeroase misiuni de căutare, salvare-evacuare a unor persoane aflate în dificultate în masivele muntoase”, a informat IJJ Hunedoara.



Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, doi ofiţeri şi şapte subofiţeri, care s-au distins în misiunile îndeplinite, au fost înaintaţi în gradul următor înaintea expirării stagiului minim. De asemenea au fost premiaţi cei mai buni jandarmi.

