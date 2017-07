Un avocat a inventat două procese ca să-şi recucerească fosta soţie: spera ca femeia să-i ceară ajutorul, dar a fost condamnat la închisoare

Avocatul Marius Valentin Lupu a fost pus sub inculpare pentru o pleiadă de acuzaţii, pornind de la şantaj, fals material în înscrisuri oficiale şi până la uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

DNA Galaţi susţine că, în perioada martie-septembrie 2015, Marius Valentin Lupu, în calitate de avocat în cadrul Baroului Galaţi, a depus la o instanţă de judecată mai multe documente falsificate chiar de el, în vederea producerii unor consecinţe juridice, prin care i-a înscenat fostei sale soţii două procese civile, în care un aşa-zis creditor fictiv să o cheme în judecată pentru constatarea existenţei unui împrumut.

Oamenii legii susţin că avocatul a falsificat inclusiv înscrisuri oficiale aparent emise de instanţa de judecată. ”Prin această conduită infracţională, inculpatul a urmărit să continue o relaţie sentimentală cu persoana respectivă, în contextul în care aceasta ar fi apelat la serviciile sale de asistenţă juridică”, susţin procurorii anticorupţie

Ameninţări cu moartea prin SMS

Pentru că femeia nu era interesată nici de serviciile juridice oferite de avocat şi nici de începerea unei noi legături sentimentale cu acesta, Marius Valentin Lupu a început să îi transmită mai multe mesaje tip SMS sau afişate pe uşa locuinţei, ce conţineau ameninţări cu acte de violenţă şi chiar cu moartea, dacă nu va achita presupusa datorie (treptat majorată până la nivelul de 25.000 euro) către aşa-zisul creditor. Anchetatorii au stabilit că acest lucru s-a întâmplat în perioada 7-17 decembrie 2015.

”Respectivele ameninţări i-au produs persoanei respective o incontestabilă stare de temere, constrângerea neavând scopul de a o determina pe aceasta să plătească suma respectivă de bani, ci speriată cu eventuale acte grave de violenţă şi pusă în postura aparentă de a plăti prin constrângere cei 25.000 euro, aceasta să apeleze la serviciile de asistenţă juridică ale inculpatului Valentin Marius Lupu. Ulterior, inculpatul urma să deturneze respectivul prilej (în mod insidios creat de el) pentru a determina persoana respectivă să accepte iniţierea cu el a unei noi relaţii sentimentale”, explică procurorii anticorupţie.

Pe 30 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv pe Valentin Marius Lupu la un an şi 3 luni de închisoare pentru şantaj în formă continuată, 6 luni pentru fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, 3 luni de închisoare pentru uz de fals în formă continuată şi 6 luni de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Pedepsele au fost contopite, iar instanţa a stabilit ca sancţiunea penală rezultantă să fie de un an şi 8 luni de închisoare. Judecătorii au amânat executarea pedepsei pe o perioadă de supraveghere de doi ani, timp în care avocatul şantajist nu trebuie să mai comită nicio infracţiune.