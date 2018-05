Studenţii români care dezvoltă incubatoare de afaceri. „Un lucru esenţial în afaceri este ca ele să vândă“

Răzvan Hodorogea (22 de ani) şi Dragoş Pintilie (21 de ani), studenţi în anul III la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Galaţi, specializările Management şi Informatică Economică, au reuşit o performanţă notabilă la târgul internaţional de întreprinderi simulate din Fanano (Ialia), desfăşurat în perioada 19-20 aprilie.

Tinerii au plecat acasă cu premiul al treilea de la această prestigioasă competiţie, coordonând o echipă de studenţi implicaţi în Societatea Antreprenorială Studenţească din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, care a impresionat juriul cu prezentarea oraşului Galaţi, ce se poate constitui pe viitor şi ca un model de afacere în viaţa reală.

Ei sunt înscrişi în prezent la o altă competiţie, de această dată regională, intitulată sugestiv ”Junior Achievment”, în cadrul incubatorului de afaceri ”Busy Factory”, unde au ajuns în etapa de dezvoltare a planului de afaceri. ”Când vorbim de întreprinderi simulate, fiecare echipă îşi exprimă propriul concept, adică cum ar vrea ei să fie planul de afaceri. La început este mai idealist, dar pe parcursul concursului va fi transformat într-un plan de afaceri cât mai apropiat de realitatea cotidiană”, ne explică Răzvan Hodorogea.

Tinerii lucrează cu acte şi date fictive, dar pe o platformă care încearcă să simuleze cât mai mult situaţiile în care este pus un om de afaceri în România. ”Învăţăm să facem balanţe, facturi, practic tot ce înseamnă contabilitate şi suntem controlaţi pentru a se vedea dacă ieşim pe profit sau pe pierdere. Lună de lună trebuie să plătim salariile şi conştientizezi atunci că trebuie să faci vânzări ca să le poţi plăti. Ştim că în realitate este altfel, mai ales prin contactul direct cu oamenii, dar deprindem foarte bine partea de business”, completează Dragoş Pintilie.

Ne dezvăluie că unul dintre cele mai provocatoare exerciţii este să te menţii în legalitate, pentru că dacă, spre exemplu, greşeşti cotele de TVA, rişti dosar penal, dar poţi pierde şi bani, pentru că în unele cazuri poţi avea de recuperat TVA de la stat.

Cum să creezi un nou brand

Cei doi tineri coordonează o echipă de alţi 27 de studenţi în cadrul unui model de afacere dezvoltat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Galaţi. Răzvan este managerul companiei, cu profil de marketing, iar Dragoş conduce echipa de design, nucleul firmei, din care fac parte alţi şase studenţi, ocupându-se de conţinutul pentru catalogul de produse, site şi dezvoltarea ideilor de afaceri. ”Activitatea noastră se concentrează pe tot ce înseamnă dezvoltare web şi marketing on line.

Întreprinderea a fost înfiinţată în 2014 de alţi colegi de-ai noştri, iar noi am readaptat-o şi am introdus tot ce înseamnă on line în momentul de faţă, pornind de la dezvoltare de site-uri, magazine on line, aplicaţii mobile şi până la promovare on line, design şi publicitate. Practic, am creat un nou brand”, ne explică conceptual Răzvan. Deşi are aptitudini evidente de om de afaceri, tânărul s-a orientat către un liceu auto, dar după patru ani în care nu a învăţat să umfle o roată, după cum recunoaşte cu umor, şi-a dat seama că meseria de mecanic auto nu e de el.

Dragoş a vrut de la început să devină om de afaceri, dar a realizat în liceu că este fascinat de Informatică. A participat atunci la peste 50 de concursuri naţionale de Informatică, reuşind să câştige multe dintre ele sau să se claseze pe podium. Stătea câteodată şi 12 ore pe zi la şcoală ca să înveţe lucruri noi, însă a realizat la finele liceului că nu vrea să facă doar Informatică, pentru că ar fi învăţat doar să facă programări pe calculator şi îşi dorea mai mult. ”Am dorit să deprind şi lucruri care să îmi permită să mă descurc în afaceri. Aşa am ales specializarea Informatică Economică, care este un hibrid, o combinaţie între acestea”, ne dezvăluie Dragoş.

După absolvire, tinerii au gânduri mari. Dragoş îşi va deschide propria firmă de IT, care va analiza preferinţele publicului pe anumite domenii pentru a le putea oferi produsele pe care le doresc, în timp ce Răzvan va înfiinţa şi coordona o şcoală de agenţi de vânzări, urmând să lucreze câţiva ani în vânzări pentru a căpăta experienţă. ”A fost o provocare pentru mine pentru că eu veneam de la un liceu cu profil auto şi am dorit să facă ceva care să mă departajeze de restul colegilor mei. În logica mea, un lucru esenţial în afaceri este ca ele să vândă, ceea ce înseamnă că vânzările sunt esenţiale, iar ca domeniu de activitate nu se vor sfârşi niciodată, iar după ce am şi muncit pe această zonă, am realizat că necesarul de resurse umane este practic infinit”, ne mărturiseşte Răzvan, care recunoaşte cu umor că vânzările sunt un domeniu unde ai nevoie în primul rând să fii sănătos din punct de vedere psihic.

Secretul unui educaţii de calitate: practică şi activităţi extraşcolare

Tânărul antreprenor ştie că vânzările reprezintă unul dintre cele mai grele şi mai complicate domenii de activitate existente la ora actuală şi nu se lasă păcălit de iluziile din filme, unde agenţii de vânzări au case frumoase şi scot mereu comisioane consistente din ceea ce vând. În spatele unui bun agent de vânzări, ne explică Răzvan, stau ani întregi de experienţă cu clienţii, dar şi multe dezamăgiri şi frustrări, însă îl fascinează pentru că vânzările reprezintă mereu o provocare, fiind un domeniu care se schimbă constant.

Şi Dragoş ţinteşte sus, el propunându-şi să pornească o afacere de graphic design, la nivel de marketing, iar pe viitor vrea să se specializeze pe marketingul on line. ”Ceea ce facem vreau să fie corect, adică datele colectate de la clienţi să fie preluate doar cu acordul lor. Ceea ce voi aduce nou faţă de ceea ce este pe piaţă este vocea, realitatea virtuală şi realitatea augmentată, cum se numesc în termeni de specialitate. De pildă, asistenţii vocali care există şi acum şi care sunt personalizaţi pe nevoile fiecărui utilizator. Pe măsură ce lucrezi la calculator, acest asistent află ce îţi place, ce hobby-uri ai, iar când ai nevoie, te duce exact la pagina pe care o doreşti”, ne explică Dragoş.

Ambii tineri cred că este nevoie ca învăţământul din România să îşi definească în primul rând un sistem practic care să poată fi folosit de studenţi şi elevi, iar activităţile extraşcolare ar trebui să fie incluse în programa şcolară şi să devină obligatorii. ”Mare parte din ce învăţăm se uită în următoarele două luni, dacă nu punem în practică acele informaţii măcar o dată. În cazul nostru, colaborările cu mediul de afaceri local şi naţional ar fi de mare folos”, susţine Răzvan. Partenerul său de afaceri, Dragoş, echilibrează balanţa, susţinând că, pe partea de Informatică, cea mai mare parte a cursurilor sunt practice, ceea ce demonstrează că în anumite zone din învăţământ s-a înţeles deja necesitatea acestui lucru.