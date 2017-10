Premierul Tudose, sfidat de Consiliul Local Galaţi. Aleşii refuză să adopte o hotărâre impusă de şeful Guvernului

Cartierul Dimitrie Cantemir se află pe o parte din terenul în litigiu FOTO C Crângan

Războiul celor 1.000 de hectare, dintre Galaţi şi Brăila, a luat o turnură surprinzătoare joi seară, în şedinţa în care Consiliul Local Galaţi ar fi trebuit, teoretic, să restituie Brăilei 655 de hectare, ca urmare a solicitării făcute de premierul Mihai Tudose (brăilean la origine), printr-un memorandum adoptat de Guvern.

Chiar la începutul şedinţei, primarul Ionuţ Pucheanu a anunţat că doreşte să retragă proiectul de hotărâre de CL pe motiv că măsura ar putea fi una pripită şi de natură să aducă prejudicii oraşului Galaţi, iar aleşi au fost de acord, în unanimitate.

„Cred că o mai bună analiză a unei astfel de decizii extrem de importantă pentru noi este mult mai importantă decât să ne aruncăm cu capul înainte şi să luăm hotărâri pripite. Mai există potenţiale proiecte ce pot apărea pe zona respectivă şi atunci este normal să reanalizăm toate opţiunile”, a declarat Pucheanu.

În acelaşi timp, edilul a sugerat că are de gând să ceară Guvernului să renunţe la „sugestie” (memorandumul nu are caracter obligatoriu, ci doar de recomandare, potrivit legii). „Sperăm într-un dialog ceva mai direct şi mai bun cu Guvernul României tocmai pentru a vedea şi a înţelege exact de ce ni se cere acest teren înapoi. Dacă vreţi acum să discutăm, nu vreau să atrag atenţia şi asupra celeilalte parcele, dar nu înţeleg de ce despre celelalte 350 de hectare pe care le avem date, la fel, în arendă către cineva, de mai bine de trei ani de zile, nimeni nu spune nimic. Se pare că doar aici, pe cele 655 de hectare, am deranjat. Vom afla totul la momentul potrivit”, a mai spus Ionuţ Pucheanu.

Decizia aleşilor locali gălăţeni vine în contextul în care atât în comisii cât şi la partidele reprezentate în CL au avut loc discuţii furtunoase. Potrivit unor surse neoficiale, unii dintre aleşi PSD au argumentat, într-o şedinţă la sediul partidului, că se tem că ar putea fi buni de plată dacă decid să restituie terenul şi, implicit, să rezilieze contractul prin care suprafaţa în discuţie este arendată unei firme private.

Contractul de arendă a fost încheiat pentru cinci ani, în baza unei licitaţii, iar juriştii din Primărie au concluzionat, şi ei, că o decizie de reziliere adoptată de CL nu acoperă clauza de forţă majoră (doar o hotărâre de Guvern ar acoperi clauza amintită, însă premierul a transmis doar un memorandum) ceea ce înseamnă că firma contractantă poate cere daune interese. Iar dacă instanţe le acceptă, sumele ar urma să fie imputate consilierilor locali.

Proiecte noi pentru cartierul Cantemir

Vă reamintim că terenul de 1.000 de hectare, aflat pe raza judeţului Brăila (localitatea Vădeni), a fost dat municipiului Galaţi, în 2002, pentru a se construi acolo un cartier de locuinţe (peste 8.000 de apartamente) şi o infrastructură extinsă: spital regional, stadion, aeroport, şcoli, grădiniţe, mall, etc.

Având în vedere că autorităţile de la Galaţi nu şi-au respectat promisiunile asumate în anexa la HG prin care a primit terenul, în Consiliul Judeţean Brăila s-a cerut din nou o intervenţie la Executiv (care s-a concretizat printr-o scrisoare către premierul Tudose, brăilean la origine) şi Parlament, precum şi în Justiţie, pentru ca suprafaţa dată Galaţiului să fie recuperată.

De fapt, în teren sunt doar 14 blocuri ANL, cu 348 de apartamente, restul de 1.000 hectare fiind arendate de Primăria Galaţi (către o firmă agricolă), fără ca acolo să se fi făcut, în cei 15 ani de administrare gălăţeană, vreo amenajare de infrastructură.

Premierul Mihai Tudose nu a anulat HG din 2002, însă a cerut aleşilor gălăţeni, printr-un memorandum cu caracter de recomandare, să restituie terenul. Însă autorităţile gălăţene spun că au de gând să facă ceea ce s-au angajat, după ce vor clarifica o serie de aspecte juridice.

„Cele o mie de hectare ne-au fost date pentru construcţia de locuinţe, dar în cartea funciară sunt trecute ca teren agricol. Din circuitul agricol au fost scoase strict hectarele pe care au fost construite ANL-urile actuale. Nu s-a mers mai departe cu construcţia ANL, pentru că gălăţenii care s-ar fi mutat acolo ar fi devenit cetăţeni ai comunei Vădeni, nu mai erau gălăţeni. Toate taxele şi impozitele erau plătite la Primăria comunei Vădeni, deşi investiţia era a Galaţiului”, a explicat primarul Galaţiului.

„Este un proiect care avea avizele de trei săptămâni. Am ajuns la concluzia, împreună cu ceilalţi factori de decizie locali, că e mai bine să retragem şi să reanalizăm această iniţiativă. Deocamdată, orice nelămurire este în avantajul nostru, sincer să fiu, pentru că terenul rămâne în proprietatea municipiului Galaţi, prin urmare faptul că ne lămurim sau nu cât de curând, nu afectează cu nimic bunul mers şi patrimoniul municipiului Galaţi. Încerc să avem o discuţie, cât de curând, direct cu domnul premier. Vom vedea dacă vom reuşi stabilirea unei întâlniri, dacă nu, vom discuta interinstituţional”, a mai spus Ionuţ Pucheanuţ.

Cele 655 de hectare de teren agricol în litigiu, sunt închiriate, de anul acesta, societăţii Bonagri Holding, până în septembrie 2022, la preţul de 2.250 de lei pe hectar pe an agricol.