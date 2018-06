Nu scăpăm de şoferii turmentaţi din trafic. Oamenii legii au prins trei conducători auto băuţi într-o singură zi

Pe 9 iunie, poliţiştii gălăţeni au depistat în trafic trei conducatori auto aflaţi sub influenţa alcoolului. Primul dintre aceştia, un bărbat de 37 ani, din comuna Independenţa, a fost depistat conducând autoturismul pe raza aceleiaşi localităţi, având o concentraţie alcoolică de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”În aceeaşi zi, în jurul orei 21.50, un bărbat de 39 ani, din comuna Munteni, a condus autoturismul pe un drum comunal şi la testarea alcoolscopică a prezentat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, verificându-i documentele, poliţiştii au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere”, a declarat comisarul şef Gabriela Costin, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.

Două ore mai târziu, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu Bujor au depistat în trafic, la volanul autoturismului, pe un drum comunal din localitatea Crăieşti, un bărbat din comuna Smulţi, care fiind testat alcoolscopic, a prezentat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi într-unul dintre cazuri şi pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

”Un alt conducător auto aflat sub influenţa alcoolului a fost depistat de poliţiştii Serviciului Rutier, în data de 10 iunie. Bărbatul, în vârstă de 28 ani, a condus autoturismul pe D.N. 25, în localitatea Iveşti şi fiind oprit în trafic şi testat alcoolscopic, a prezentat o concentraţie alcoolică de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice şi stabilirea concentraţiei de alcool în sânge, iar poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.