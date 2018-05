FOTO Cum au intrat 2.000 de copii români în Cartea Recordurilor. Pânza tematică uriaşă pictată pe malul Dunării

Primăria municipiului Galaţi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Galaţi, Fundaţia Caricaturii Româneşti şi Universale, Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 Galaţi, au organizat astăzi, 31 mai, ”Povestea Tricolorului şi a Marii Uniri”.

Cu prilejul Centenarului Unirii, românaşii şi româncuţele din Galaţi au intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă pânză tematică pictată de copii. Pânza s-a întins pe Faleza Inferioară a Dunării, pe o lungime de un kilometru. La eveniment au participat aproximativ 2.000 de copii, 140 de profesori, voluntari, părinţi, bunici şi reprezentanţi ai comunităţii locale.

”Ce facem noi astăzi este o continuare a unui proiect început anul trecut, prin care am dorit să aducem Galaţiul în Cartea Recordurilor. Anul trecut am pictat povestea apei şi jocurile copilăriei, iar în acest an pictăm povestea unirii şi povestea tricolorului, pentru că am vrut cumva să ne integrăm în anul Centenarului. Am declanşat procedura la Cartea Recordurilor şi propunerea noastră a fost acceptată, ne-au omologat recordul şi aşteptăm acum atestatul. Noi suntem fericiţi din acest punct de vedere, dar mai fericiţi pentru că am reuşit să aducem istoria în sufletele copiilor prin ceea ce am făcut astăzi, să se joace, să se simtă bine, este ziua lor, dar am încercat să aducem şi aceste poveşti mai greoaie pentru ei, dar pe care le acceptă, dacă ne străduim. Fiecare spaţiu a fost umplut cu o culoare pentru că cei 1.000 de metri de pânză au fost desenaţi în prealabil de graficianul Viorel Baciu”, ne-a declarat Florea Dochiţa, directorul grădiniţei de copii nr. 30 din Galaţi.

”Suntem bucuroşi că facem parte din acest proiect unic. Copilul meu este fericit că poate participa alături de colegii de la şcoală la pictarea unei pânze care va intra în Cartea Recordurilor. Dincolo de asta, cred că mai importantă este mobilizarea exemplară a organizatorilor, care au adunat atâţia mii de oameni la un loc pentru ceva atât de frumos. Este tare bine când vedem atâţia copii fericiţi”, ne-a declarat Maria Ioanide, mama unei fetiţe de 9 ani care a participat la evenimentul de astăzi.

”Mie îmi place să desenez, iar astăzi pot să şi pictez. Este bine că ne-am adunat atât de mulţi ca să facem ceva împreună. Ar trebui să facem asta mai des”, ne spune Andrei, unul dintre cei 2.000 de copii care au intrat astăzi în Cartea Recordurilor.