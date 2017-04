Elevul la Teologie din Galaţi care a descoperit o stea variabilă a câştigat locul întâi la un concurs de cercetare ştiinţifică

În perioada 31 martie – 1 aprilie 2017, la Galaţi s-a desfăşurat cea de a VI-a ediţie a concursului naţional „Stelele Ştiinţei”, manifestare organizată de Şcoala Gimnazială nr.28 Galaţi, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în colaborare cu Primăria Galaţi şi Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei prin Center for Science Education and Training – CSET.

La secţiunea ”Descopăr, deci exist”, adresată lucrărilor de cercetare ştiinţifică realizate de elevi pe teme interdisciplinare pentru clasele IX-XII, locul I a fost câştigat de elevul Stoian Andrei-Marian, membru al Astroclubului "Călin Popovici" care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Observatorului Astronomic al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi elev la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ap. Andrei" Galaţi.

Andrei a reuşit să obţină primul loc cu lucrarea "Descoperirea unei stele variabile în premieră dintr-un observator astronomic rural – Determinarea parametrilor şi a tipului variabilităţii". Elevul a fost îndrumat de către Diaconu Mihaela, profesor de geografie la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ap. Andrei" Galaţi şi Ovidiu Tercu, coordonatorul Secţiei Planetariu - Observator Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi.