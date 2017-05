Caz revoltător la o şcoală din Galaţi. O învăţătoare şi două profesoare, amendate pentru că au discriminat o elevă cu autism

Caz mai puţin obişnuit la Şcoala Gimnazială nr. 10 „Petre Ţuţea” din Galaţi, acolo unde o învăţătoare şi două profesoare au fost amendate de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru că au persecutat un copil în vârstă de numai opt ani, elev la amintita şcoală, pe motive medicale.

CCazul de discriminare – primul dovedit în şcolile din judeţul Galaţi - a ieşit la iveală în martie 2016, atunci când o gălăţeancă a reclamat presei faptul că una dintre fiicele ei este prost tratată de învăţătoarea care o are în grijă. Copila, la acea vreme în vârstă de opt ani, era colegă de clasă cu sora ei, cu un an mai mică, ambele având de suferit din cauza comportamentului învăţătoarei.

Părinţii celor două fete au povestit în 2016, într-o conferinţă de presă organizată ad-hoc la poarta unităţii şcolare, că fata lor mai mare suferă de o formă de autism (Sindrom Asperger), iar reacţia învăţătoarei ar fi fost una bizară: a decis să o izoleze de restul clasei.

De asemenea, după cum a declarat mama minorei (lucru ulterior confirmat de o anchetă a CNCD) „învăţătoarea muta zilnic banca în care stătea fetiţa într-o sală alăturată, a comunicat diagnosticul minorei în faţa celorlaţi părinţi şi a demarat acţiunea de convingere în vederea excluderii copilului din clasă”. Lucru care într-un final s-a şi întâmplat.

Revoltaţi de modul discreţionar în care s-a procedat, dar şi de faptul că Inspectoratul Şcolar Judeţean nu a luat nicio măsură, părinţii Adelinei au sesizat ulterior Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), care a transmis autorităţilor române o atenţionare şi a cerut măsuri. După un an de aşteptare, verdictul a sosit.

„Conducerea Şcolii nr. 10 Petre Ţuţea din Galaţi, prin cele două directoare, a rămas pasivă la aceste întâmplări semnalate de mama fetiţei. În urma evenimentelor, micuţa a suferit traume emoţionale severe, iar părinţii au fost nevoiţi să o transfere la o şcoală mult mai departe de casă”, a constatat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

„Educatoarea şi cele două directoare au fost sancţionate cu amendă de 1.000 lei fiecare şi au fost obligate la publicarea hotărârii de sancţionare într-un ziar de circulaţie locală”, a mai precizat CNCD.

De asemenea, CNCD a constatat şi „lipsa de cooperare şi comportamentul pasiv manifestat de conducerea unităţii şcolare, care, prin efectele pe care le-a generat, a supus-o pe minoră la un tratament injust. Colegiul director constată că nu a fost luată nicio măsură de către conducerea unităţii şcolare la problemele semnalate de mama minorei. Învăţătoarea fetiţei a manifestat un comportament opoziţionist faţă de integrarea minorei în colectiv, manifestat prin refuzul colaborării cu părinţii”.

Profesoara Florentina Stoina, directoarea Şcolii nr. 10, a refuzat să comenteze decizia CNCD, însă a menţionat că este o victimă a greşelilor altora, dar şi faptului că instituţia de combatere a discriminării ar fi reţinut în mod eronat că era la curent cu situaţia de la clasă.

„Am învăţat să îmi asum greşelile subordonaţilor. Eu am aflat despre acest caz atunci când dumneavoastră, jurnaliştii, aţi venit aici pentru a afla ce se întâmplă. Până atunci, nu am ştiut nimic. În rest, nu vreau să comentez. Am trimis un rezumat, scris, la presa locală, aşa cum spune decizia”, a declarat directoarea, care a mai precizat că a atacat în instanţă decizia CNCD.