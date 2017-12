Povestea eroului de la Otopeni ucis la Revoluţie. O stradă din Vranea îi poartă numele

Jim Silvestru este unul dintre eroii vrânceni care au plătit cu viaţa la Revoluţia din 1989. A făcut parte din rândul celor 34 de soldaţi masacraţi la Aeroportul Otopeni în dimineaţa de 23 decembrie, măcelul rămânând până în ziua de azi unul dintre misterele evenimentelor petrecute în urmă cu 20 de ani.

Jim Silvestru era originar din oraşul Panciu, avea numai 19 ani când a fost încorporat în armată şi o sumedenie de planuri de viitor. Ar fi putut să-şi amâne fără probleme plecarea la oaste, din cauză că tatăl său era bolnav grav şi în felul acesta ar fi rămas singurul sprijin de nădejde al familiei formată din mamă şi încă două surori mai mici.

Împuşcat în cap, după trei lui de armată

Caracterul său puternic nu s-a putut împăca însă cu ideea de a nu-şi servi ţara, astfel că pe data de 28 septembrie a fost încorporat, la cerere, la U.M. 0865 Câmpina, arma Transmisiuni.

„Când a plecat de acasă, toţi vecinii noştri i-au urat, aşa cum e obiceiul, armată uşoară. Le-a răspuns că el nu-şi doreşte armată uşoară, ci să fie cât mai grea, pentru că nu a murit nimeni în armată ", povesteşte Ofelia Silvestru, mama eroului.

În cele aproape trei luni de stagiu militar, nu a avut nicio permisie, dar din discuţiile telefonice cu părinţii militarul povestea cât de mult îi place la transmisiuni. Avansase în grad, era bine văzut de şefii săi şi cocheta cu gândul că s-ar putea dedica unei cariere militare. Odată însă cu declanşarea evenimentelor din decembrie 1989, s-a făcut apel şi la unitatea la care Jim îşi urma stagiul de militar în termen, majoritatea soldaţilor fiind adusă la Bucureşti pentru apărarea Capitalei şi a obiectivelor sale strategice.

„În dimineaţa zilei de 23 decembrie 1989, trei camioane pline cu soldaţi, de la unitatea din Câmpina, au ajuns la Aeroportul Otopeni, unde fuseseră chemaţi pentru întărirea pazei aerogării. În câteva minute, militarii au fost ciuruiţi de mitralierele camarazilor lor, care i-au luat drept terorişti. Printre cei 34 de ostaşi ucişi în masacrul de la Otopeni, din ordinul unor comandanţi criminali, s-a aflat şi Jim al meu", spune Ofelia Silvestru, astăzi în vârstă de 59 de ani.

„Nu am aflat decât pe 27 decembrie că băiatul meu a murit. Au trimis o telegramă cei de la unitatea militară. Când am primit cumplita veste, am simţit că se prăbuşeşte cerul peste noi. Numai părinte să nu fii în această situaţie", rememorează Ofelia Silvestru momentele prin care a trecut.

Jim a fost condus pe ultimul drum în ziua de 31 decembrie.

Chinuit de boală, tatăl nu i-a supravieţuit

Tatăl lui Jim, suferind de o boală gravă pe care o trata de peste 20 de ani, nu s-a putut împăca nicio clipă cu faptul că voinicul familiei a plecat aşa devreme din această viaţă. După câteva luni dela nenorocire a murit de inimă rea.

Astăzi, tatăl şi fiul împart acelaşi mormânt în cimitirul de la Panciu. Pentru curajul său, Jim Silvestru a fost avansat la gradul de sublocotenent post-mortem, iar strada pe care a locuit îi poartă numele.