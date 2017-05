Peste 250 de persoane au semnat în câteva ore petiţia "Uniţi salvăm Ateneul Pastia". Ce mesaje au transmis oamenii autorităţilor

Petiţia "Uniţi salvăm Ateneul Pastia" a reuşit să capteze în primele ore de la iniţierea ei atenţia a peste 250 de persoane din toate colţurile ţării şi chiar din străinătate.

Mulţi dintre ei au ales să pe lângă simpla semnătură să comenteze decizia neinspirată a autorităţilor locale de a lăsa fără personalitate juridică instituţia Ateneul Popular şi s-o încorporeze la Teatrul Municipal, culmea, instituţie înfiinţată chiar de către Valentin Gheorghiţă, directorul rămas fără funcţie de la Ateneul Focşani.

„Semnez în calitate de muzician, medaliat UNESCO (Atena 2005) , co-fondator (fost concert-maestru) al Orchestrei de Cameră Unirea de sub egida Ateneului Popular, sub conducerea temerarului director Valentin Gheorghiţă” , scrie Cătălin-Alexandru Grigoraş din Botosani

„M-am mutat de 2 ani in Focsani si ma mandresc ca am gasit la Ateneu orchestra simfonica , unde ascult cu placere de fiecare data concertele oferite. Ar fi trist ca aceste manifestari sa dispara. De ce trebuie sa amestecam doua activitati care chiar daca au multe in comun, au si multe lucruri specifice. De ce sa fim toti psd-isti? Teatrul are mari perioade in care nu ofera mare lucru, spectacolele aduse din Bucuresti au preturi care cred ca nu numai pe mine ma depasesc, LASATI-NE MUZICA IN LOCUL IN CARE I SE CUVINE, CU OAMENII CARE AU REUSIT SA FACA UN LUCRU PLACUT”, scrie şi Silvia Mihai.

„Semnez pentru ca tin la evolutia culturii si a artelor , proces pentru care Ateneul , una din cele mai importante institutii focsanene, a gazduit cu placere toate actele artistice posibile pentru profesionisti si pentru tineretul amator”, a scris in petitie Andrei Mateo.

„Respect munca intregului colectiv al Ateneului Popular din Focsani; consider ca este NECESAR ca acest centru de cultura sa reziste... manelelor si altor manifestari.... "culturale" din Piata Unirii. Ctitorul celor doua cladiri, Maiorul Gh Pastia, le-a gandit separat, sa-i respectam testamentul!”, menţionează în petiţie Mariana Raneti

„Semnez pentru ca mi se pare total inadecvata atitudinea primarului Misaila de a contopi cele doua unitati culturale focsanene, cu de la sine putere, actionand contrar intereselor locuitorilor din orasul Focsani. Decizia aceasta nu poate fi luata la nivel de primarie, fara o dezbatere publica, doar pentru ca directorul Ateneului - om ce a dovedit ca are coloana vertebrala - nu este pe placul primarului ce se dovedeste a nu a avea nici o legatura cu actul de cultura”, potrit Paulei Dragan.

„Semnez aceasta petitie pentru ca trebuie promovate adevaratele valori, cultura si arta la toate nivelurile, trebuie salvat si pastrat ce mai avem pentru a ne pastra vatra noastra stramoseasca, pentru a ne pastra ca neam, ca limba, ca tara !!”, spune Cristian Gabriel Vulpoiu.

„Ateneul a ajutat in nenumărate randuri la promovarea culturii si a tineretului”, scrie simplu Cristina-Valentina Ene.

“Nu-mi este clar scopul Primăriei de a unifica cele două instituţii. Dacă ar fi vorba de a economisi bani în instituţiile de cultură, aş include şi Ţara Vrancei şi aş analiza, dacă se poate, unificarea serviciilor de curăţenie din cele trei instituţiile culturale, de pildă. Eu ca dirijor fondator al Orchestrei de Cameră "Unirea" Focşani doresc să meargă mai departe proiectul Ateneului Popular, început de acum opt ani, de a oferi focşănenilor şi vrâncenilor muzică simfonică de înalt nivel”, spune Vincent Grüger dirijorul şi fondatorul Orchestrei Unirea.

„Fuziunile astea in Romania au adus doar distrugeri; de repertoriu, de patrimoniu cultural si material si nu in ultimul rand de vieti. Aceste fuziuni s-au facut din dorinta unora de acaparare a puterii si implicit a resurselor financiare si in general povestea s-a terminat prost pentru ambele parti (una in justitie, cealalta saracita de valori, patrimoniu, resurse). Cand un "aparat" este "multifunctional" nu exceleaza in niciuna din functiile sale. Hai sa incercam sa nu mai omoram cultura!”, este mesajul lui Alin Tintea.

Uniţi salvăm Ateneul Pastia din Focşani!

Petitie publică privind menţinerea actualului regim de funcţionare al Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia” din Focşani

Subsemnaţii, semnatari ai prezentei petiţii publice, în numele interesului cultural al comunităţii noastre, solicităm menţinerea actualului regim de funcţionare al Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia”, în sensul funcţionării lui autonome şi nu laolaltă cu Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia.

Chiar în anul în care această frumoasă instituţie de cultură împlineşte 90 de ani de la punerea pietrei de temelie, Primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, vrea ca Teatrul Municipal şi Ateneul Popular, ambele ctitorite de maiorul filantrop Gheorghe Pastia, să se reorganizeze într-o singură instituţie cu personalitate juridică, condusă doar de un director, în persoana actorului Sorin Francu (PSD). Prin urmare, Cristi Valentin Misăilă a prezentat pe 20 aprilie 2017 Consiliului Local un proiect de hotărâre de fuziune prin absorbţie a celor două instituţii construite în urmă cu un secol. Practic, în urma votului aleşilor locali (alesii PSD au votat pentru desfiintare), personalul Ateneului va fi preluat de Teatrul Municipal în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de fuziune.

Adoptat în grabă şi fără niciun fel de dezbatere publică, aşa cum ar fi firesc într-o societate descisă, democratică, proiectul de hotărâre privind fuziunea dintre Teatrul Municipal şi Ateneul Popular pare mai curând o răzbunare a primarului Misăilă şi nu un act bine gândit şi jurstificat din punct de vedere juridic. Cu atât mai mult cu cât, directorului Ateneului, Valentin Gheorghiţă, i se va rezilia contractul de management în urma acestei decizii şi, practic, va rămâne fără loc de muncă. Cu toate că Teatrul Municipal este "clădirea vedetă"a Focşaniului, toţi focşănenii ştiu că instituţia prea nu excelează în mod deosebit la capitolul proiecte culturale iniţiate, în afara spectacolelor teatrale din repertoriul curent. Şi nici nu ar avea cum dacă luăm în calcul că Teatrul Municipal functionează "cu resurse secătuite". Insitutuţia de spectacole îşi mai rotunjeşte veniturile din taxele pe cununii, evenimente care au loc aici în weekend. Ca atare, în urma deciziei Primăriei, există riscul ca Ateneul Popular, care derulează o serie întreagă de proiecte culturale serioase, să fie în imposibilitatea de a le continua. De precizat că Ateneul Popular este singura institutie publică de cultură din Judetul Vrancea care gestionează două ansambluri artistice profesioniste: Corul de Cameră PASTORALA – cu personal artistic angajat şi Orchestra de Cameră UNIREA – cu personal artistic neangajat prin stat de funcţii, toţi având calitatea de colaboratori permanenţi. Ateneul Popular şi-a păstrat în continuare statutul de centru cultural având ca misiune declarată promovarea valorilor culturale locale, naţionale şi universale.

Şi - să fim sinceri - instituţia supravieţuieşte în condiţii onorabile, dat fiind bugetul primit de la municipalitate.





Iată principalele proiecte culturale ale Ateneului Pastia

1. Stagiunea de Concerte - Orchestra de Cameră UNIREA (dirijor Vincent Grüger)- Orchestra de Camera UNIREA a fost infiintata in aprilie 2009, la initiativa directorului Gheorghiţă, prin Proiectul Rinascimento musici – seconda volta, cu finantarea Ministerului Culturii - A sustinut pana in prezent peste 70 de concerte.

2. Festivalul de Muzică Clasica “RINASCIMENTO MUSICI”, ediţia a III-a, (19 - 21 mai 2017) - se desfasoara in Piata Unirii, pe esplanada din fata muzeului TREPTE de ISTORIE.

3. GALELE TEATRALE FOCŞĂNENE, ediţia a XXI-a 22 – 30 martie 2017 - proiectul a fost infiintat de Ateneul Popular in anul 1997, iar din 2004 se desfasoara in Parteneriat cu Teatrul Municipal.

4. Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii “FLORILE DRAGOSTEI” 31 mai – 1 iunie 2017.

5. Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Românească “FLORENTIN DELMAR”, Ediţia a 42-a ( 8 – 10 noiembrie 2017).

6. Stagiunea camerală - recitaluri ansambluri camerale- 4,5 anual - proiect initiat in 1999.

7. Conferinţele Publice ATHENAEUM (cu personalitati culturale, stiintifice, etc.) - proiect initiat in 2010.

8. Festivalul Sanselor Tale (FST) – saptamana educatiei permanente ( 21 – 25 noiembrie 2017 ) - se desfasoara din 2004.

9. Aniversări culturale, promovare personalităţi culturale, ştiinţifice, zile mondiale, etc., (lunar).

10. Patrimoniu Cultural promovarea patrimoniului cultural local, naţional şi european, lunar - proiect initiat in 2011.

11. Festivalul Coral Internaţional PASTORALA 7 – 9 iulie 2017. Corul de cameră Pastorala a trecut anul trecut în structura Ateneului Popular. Instituţia de concerte derulează un alt festival naţional de colinde şi cântece de iarnă, precum şi Stagiunea Corală PASTORALA, lunar, ca şi o serie de concerte lecţie (Chorum Lexicon).

La Ateneu au loc frecvent: expozitii, colocvii, ateliere, lansari de carte, parteneriate cu unitati scolare si ONG-uri, diverse spectacole invitate, ca şi întruniri politice. Numai la Noaptea Verde a Teatrului, eveniment cultural iniţiat de liceeni, au venit pentru a urmări piesele de teatru şi filmele programate peste 450 de tineri.

În urma acestei petiţii, cerem ca Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focsani să rămână o instituţie publică de sine stătătoare, cu personalitate juridică, ce functionează cu statut de centru cultural în subordinea Consiliului Municipal Focsani, în vreme ce Teatrul trebuie să-şi menţină statutul de instituţie publică de cultură a cărei menire este satisfacerea gustului pentru artă teatrală a publicului focşănean.

Cerem, de asemnenea, în numele interesului public, ca municipalitatea focşăneană să finanţeze în mod corespunzător cele două instituţii de cultură în detrimentul aşa numitelor paranghelii din Piaţa Unirii.

Extras din Testamentul Maiorului Pastia



"Subsemnatul Maior Gheorghe Pastia, domiciliat in Focsani, in dorinta de a contribui intr-o masura cit de mica la luminarea si educatia Neamului Romanesc si care m-am devotat cu tot sufletul, prin munca cinstita, mai intii in rindurile ostirei pe care am servit-o ca un bun patriot, luptind chiar dupa ce am fost ranit in razboiul independentei, fapt ce mi s-a recunoscut prin acordarea mai multor decoratii intre care si virtutea militara de aur, pusa pe piept de insusi MS Regele Carol, pe cimpul de lupta in Bulgaria, iar dupa ce am iesit din rindurile armatei, m-am ocupat cu agricultura, unde muncind din greu, cu incordare si privatiuni zi cu zi mai bine de 40 de ani, vazind necesitatea pentru orasul Focsani de a avea un templu al artei, am gasit cu cale din economiile agonisite si dupa staruinta cetatenilor mei, sa construiesc in anul 1908 un Teatru, asezat in centrul orasului Focsani, orasul meu de nastere, pentru a servi ca locas de cultura si educatie nationala. Intrucit aceasta institutie are nevoie de venituri mari si sigure, cit si pentru a fi ferita sa nu fie supusa tuturor umilintelor, m-am hotarit sa mai construiesc in orasul Focsani inca o opera de cultura numit Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia", ce l-am donat Primariei Focsani, cu obligatiunile stipulate intr-insul ca din venitul lui sa formeze un fond inalienabil si achitabil conform art.3 din acel act, a caror venituri vor servi pentru marirea si intretinerea Teatrului "Maior Gheorghe Pastia", fara ca sa i se poata schimba vreodata destinatia si fiindca n-am mostenitori directi si sint in virsta inaintata, las toata averea mea mobila si imobila ce se va gasi la incetarea mea din viata Executorilor mei Testamentari ca impreuna cu Primarul Orasului Focsani sa administreze aceasta avere pentru intretinerea Teatrului "Maior Gheorghe Pastia", institutiune de cultura ce-am construit cu propriile mele mijloace, in acest oras", se arată în Testamentul Maior Gh. Pastia.

Post Scriptum: Informaţiile din această petiţie au fost preluate din rapoartele de activitate ale celor două instituţii publicate pe site-ul oficial al Primăriei Focşani, www.focsani.info.

