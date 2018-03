O comună din Vrancea a semnat declaraţia de unire cu Basarabia. Primarul va citi actul marţi, 27 martie, la Soroca

Reprezentanţii comunei Broşteni au semnat duminică Declaraţia de Unire cu Basarabia. Iniţiativa i-a aparţinut preotului Gabriel Macovei, care a şi anunţat evenimentul pe pagina de Facebook.

“Zi istorică pentru Parohia Broşteni II şi Comuna Broşteni din Judeţul Vrancea! După Sfânta Liturghie, am dat citire declaraţiei de unire a Comunei şi Parohiei noastre cu Sora Basarabia! A fost un moment unic, înălţător, cu profunde semnificaţii. Ne dorim din toată inima că ţara noastră să revină în vechile ei hotare. Toţi vorbim şi ne rugăm în aceeaşi limbă, suntem făuritorii aceleiaşi istorii bimilenare, avem aceleaşi tradiţii şi obiceiuri. Doina ne-a mângâiat întotdeauna dorul. Este nedrept ca între fraţi sa fie hotare. Nu suntem întregi fără sora Basarabia, fără Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, fără judeţele din sudul Dunării, fără românii din Banatul sârbesc. Sunt încă răni adânci în trupul sfânt al Ţării, dar acum, mai ales acum în Anul Centenar, suntem chemaţi să pansăm aceste răni cu dragostea noastră, cu determinarea noastră de a arăta întregii lumi ce înseamnă România şi să fim români. Ne alăturăm prin gestul nostru simbolic de astăzi tuturor evenimentelor care se vor desfăşura anul acesta sub semnul Centenarului Marii Uniri, ne alăturăm marşului centenar de astăzi de la Chişinău, ne alăturăm tuturor localităţilor din Basarabia şi România care şi-au proclamat sau îşi vor proclama Unirea. Biserica însăşi are un rol determinant în această mişcare unionistă, aşa cum odinioară prin episcopii, preoţii şi credincioşii ei a fost promotoarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Credinţa creştină şi limba română sunt elementele care ne-au unit de veacuri şi ne vor uni in veşnicie in fata lui Dumnezeu. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darul acestei zile. Mulţumim primarului comunei Broşteni, domnului Dumitriu Emilian Florin care ne-a sprijinit în acest demers şi care va reprezenta cu cinste comuna şi pe locuitorii ei în data de 27 martie la Soroca, cetatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, când vom sărbători 100 de ani de la semnarea Unirii Basarabiei cu România! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi”, potrivit preotului Macovei.