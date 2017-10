FOTO VIDEO Campioana olimpică de maraton Constantina Diţă i-a încurajat pe copiii din Vrancea care au alergat pentru eroii neamului la Crosul Armatei

A treia ediţie a Crosului Armatei Ilie Roşu s-a desfăşurat marţi, 24 octombrie, în comuna Pufeşti.



Organizatorul competiţiei a fost Şcoala Gimnaziala Pufeşti, condusă de inimosul director Nicolae Damian, care euşeşte de fiecare dată să capteze atenţia elevilor cu acţiunile extraşcolare pe cae le propune.



Cu această ocazie, Constantina Diţă, campioana olimpică în probă de maraton de la Beijing, a adresat un mesaj de încurajare şi de felicitare tuturor participanţilor ia cros iar înainte de start s-a intonat imnul României.

"Am alergat pentru eroii neamului nostru, pentru istoria României. Am alergat pentru Ziua Armatei Române. Am alergat pentru şi cu Ilie Rosu. Invitatul noştru de onoare a fost Generalul Virgil Bălăceanu care a alergat alături de copiii din Pufeşti, de copiii de la Şcolile din Garoafa, Focşani (Şcoala nr.3 şi Şcoala Ion Basgan), Domneşti, Adjudul Vechi. Alături de copii au mai alergat militari de la Brigada 8 LAROM (Oirp Bg Larom) şi Brigada 282 Mecanizată împreună cu Generalul Ferariu. În anul 1917, la Pufeşti era singura Şcoală funcţională, în timpul războiului, din zona frontului. Şcoala era condusă de sublocotenentul Grigore Grigoriu. Acum, în semn de respect, Şcoala noastră a fost vizitată de doi Generali de armată !

Siguranta a fost asigurată de Poliţia Pufeşti r(ag. Stoe Claudiu) şi SVSU Pufeşti (Albu Viorel), de Ijj Vrancea conduşi de către lt.col Babiş. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, a transmis urări de succes în alergare Doamna prof. Vica Mincă. Pentru aniversarea Zilei Armatei, lucrătorii de la CMZ Focşani au prezentat oferta educaţională", au transmis organizatorii.