FOTO Spitalul din Panciu, vizitat de studenţi din Turcia, în cadrul unui schimb de experienţă

Vizita a fost inclusă în acţiunile proiectului „Traineeship Program On Postnatal Care, First Aid and Operation Room Units in Europe“ - 2017-1-TR01-KA102-043061, derulat, în parteneriat, de cele două instituţii.

Studenţii din Turcia au fost invitaţi de managerul Silviu Tacu să viziteze Ambulatoriul Integrat, dotat cu aparatură modernă, de ultimă generaţie, datorită proiectului cu finanţare europeană „Modernizarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Panciu, judeţul Vrancea“, implementat de Primăria Oraşului Panciu.

Cu acelaşi prilej, oaspeţii au vizitat şi cabinetul de Gastroenterologie, inaugurat în toamna anului 2016, care beneficiază de un aparat marca Stortz, ce permite atât diagnosticarea bolilor, cât şi prelevarea de probe pentru biopsii sau teste rapide pentru detectarea infecţiei cu Heliobacter pylori. Ulterior, studenţii au asistat şi la realizarea unei tomografii computerizate în laboratorul de imagistică medicală, inaugurat ianuarie 2017, datorită implementării, de către Primăria Oraşului Panciu, a proiectului „Realizarea spaţiilor necesare funcţionării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf şi dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu, judeţul Vrancea - COD SMIS 38465, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Au mai fost vizitate: laboratorul de analize medicale, secţiile Radiologie şi Imagistică Medicală, Chirurgie, Interne, Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie, precum şi câteva saloane din aceste secţii.

„Prin intermediul acestui proiect, dorim să realizăm un schimb de experienţă care să ne ajute să descoperim care sunt asemănările şi deosebirile dintre un spital din România şi unul din Uniunea Europeană. Ne-am bucurat să găsim la Panciu un spital frumos, dotat, foarte curat, care ne-a plăcut foarte mult“, au declarat oaspeţii turci. În zilele următoare, ei vor efectua şi un stagiu de practică în cadrul spitalului păncean.

„Mă bucur că Spitalul din Panciu face parte din acest proiect, pentru că avem, într-adevăr, o unitate medicală la standarde europene, în care Primăria a investit enorm, mai ales în aparatură modernă, de ultimă generaţie, iar din acest punct de vedere, pot spune că suntem la acelaşi nivel cu unităţi medicale de tradiţie din ţară. Le spun bun venit tinerilor din Turcia. Sunt sigur că vor avea multe de învăţat pe parcursul stagiului de practică în oraşul nostru, că vor avea o experienţă profesională frumoasă şi că se vor întoarce acasă cu amintiri plăcute!“, a declarat primarul Iulian Nica.