Cum a rămas Marian Oprişan fără permis de conducere de patru ori din cauza vitezei excesive. Ultima abatere: 191 de kilometri pe oră în afara localităţii

Pe rolul Judecătoriei Focşani a fost înregistrată acţiunea introdusă de Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, care a făcut o plângere contravenţională împotriva procesului verbal al Poliţiei Rutiere Buzău, prin care i-a fost reţinut permisul de conducere pe data de 29 noiembrie.

Maşina lui Oprişan a fost înregistrată de aparatul radar rulând cu 191 de kilometri pe oră, în afara localităţii Oreavu. “Cea mai mare viteză – 191 km/h a fost înregistrată de aparatul radar în cazul unui bărbat de 52 de ani, din Vrancea, depistat la volanul autoturismului pe DN 2 E85, în afara localităţii Oreavu”, potrivit unui comunicat al IPJ Buzău.

De altfel, Marian Oprişan a afirmat de la început că va contesta măsura reţinerii permisului. „Mă apropiam de localitatea Oreavu, când am fost oprit şi mi s-a spus că am depăşit viteza regulamentară. Eu nu am văzut niciun radar şi nu cred că am avut viteză peste limita legală. De aceea, voi contesta măsura ridicării permisului”, a declarat Marian Oprişan pentru o publicaţie locală, imediat după incident.

Problemele rutiere ale şefului judeţului Vrancea, în special din cauza vitezei, sunt însă vechi, în ultimii fiind consemnate mai multe evenimente care l-au lăsat pe Oprişan pieton.

În septembrie 2006, acesta a fost prins conducând cu 113 km/h în localitatea Şindriliţa, din judeţul Ilfov, iar poliţiştii i-au suspendat permisul de conducere. La doar o lună de la eveniment, acelaşi Oprişan a fost depistat tot în judeţul Ilfov, în urma unui control de rutină, conducând fără permis, în condiţiile în care documentul îi fusese suspendat. Prin urmare, poliţiştii i-au întocmit atunci dosar penal pentru conducerea autoturismului pe drumurile publice fără permis de conducere. La vremea respectivă, Oprişan a contestat toate măsurile, motivând că a fost vânat de şefii Poliţiei Rutiere.

„Totul a fost o lucrătură pusă la cale de şefii Politiilor Rutiere Vrancea si Ilfov. Cei doi s-au vorbit între ei, m-au vânat si mi-au făcut dosar penal. Ei speră că pe seama mea să avanseze mai repede în grad. Eu mă consider nevinovat”, spunea atunci Oprişan presei.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, judeţul Ilfov, a decis Neînceperea Urmăriri Penale (NUP) în acest caz.

În anul 2011, pe 8 mai, Marian Oprişan a fost prins din nou de radarul poliţiei conducând cu viteză, respectiv 113 m/h în municipiul Rm. Sărat, şi s-a ales cu permisul reţinut.

Deşi iniţial poliţia a spus că permisul de conducere îi va fi reţinut pentru 90 de zile, pedeapsa i-a fost redusă la doar 30 de zile. Pentru recuperarea documentului, şeful CJ Vrancea a susţinut şi testarea pentru verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră.

Pe data de 3 august 2014, maşina condusă de Marian Oprişan a fost surprinsă de aparatul radar al Poliţiei Rutiere din judeţul Bacău, în comuna Nicolae Bălcescu. Aparatul radar ar fi înregistrat că avea peste 100 de kilometri/oră în localitate.

Iniţial, Oprişan a negat că i s-a reţinut permisul de conducere, dar ulterior a recunoscut că poliţiştii din judeţul Bacău au vrut să-l lase pieton. Marian Oprişan a contestat, însă, la Judecătoria Focşani, procesul-verbal de contravenţie.

"Am contestat în justiţie procesul-verbal de contravenţie, întrucât nu corespunde realităţii. Era noapte, în jurul orei 02.00, eram în afara localităţii şi nu am depăşit limita legală de viteză. Dar m-am supus regulilor organului de poliţie, aşa cum trebuie să facă toţi cetăţenii normali ai acestei ţări", a declarat atunci Marian Oprişan.

Procesul de fond s-a desfăşurat la Judecătoria Bacău, instanţă care a dat câştig de cauză Poliţiei Rutiere. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în apel la Tribunalul Bacău, astfel că Marian Oprişan a rămas la mâna şoferului său pentru trei luni.

