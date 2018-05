Cazul primarului PSD condamnat la închisoare, dar rămas în funcţie

În luna iulie a anului 2017, primarul PSD al comunei vrâncene Reghiu, Răduţă Macovei, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru un caz tipic de conflict de interese comis în timpul mandatului, între anii 2012 şi 2014.

Mai exact, firma sa cu specific forestier a beneficiat de contracte cu instituţia pe care o conduce. În soluţia judecătorilor au fost reţinute şi pedepse accesorii şi complementare pentru edil, precum „interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat”.

Din anul 2015, există o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care precizează că edilii condamnaţi cu suspendare îşi pierd automat mandatul. Doar că la Reghiu secretarul comunei, juristul Marius Muşat, refuză să pună în aplicare această prevedere, fapt care i-a atras o plângere penală la Parchet din partea consilierului local Neculai Nemuţ, plângere soluţionată cu neînceperea urmăririi penale.

Acelaşi verdict l-a primit şi prefectul Sorin Hornea, vinovat în opinia consilierului că nu emite un ordin de încetare a mandatului în cazul primarului condamnat. Bărbatul care reclamă încălcarea legii nu s-a mulţumit cu cercetarea Parchetului şi a făcut recurs la instanţă, care urmează să se judece în curând. Consilierul cere în continuare tragerea la răspundere a secretarului şi prefectului, după ce i-a înştiinţat în scris în legătură cu Decizia Înaltei Curţi de Casaţie.

„Urmare a adreselor, prefectul nu ne răspunde, iar secretarul ne dă un răspuns care vizează sentinţa Judecătoriei Focşani. Nu putem crede că atunci când a făcut omisiune de sentinţa Înaltei Curţi nu a ştiut care sunt consecinţele juridice”, potrivit avocatului consilierului Nemuţ, care consideră că pentru aceste fapte atât secretarul, cât şi prefectul trebuie cercetaţi din nou de Parchet.

Secretarul comunei Reghiu ne-a declarat că nu poate opera încetarea mandatului edilului întrucât are legea de partea sa şi că nu îi este teamă că va fi acuzat de abuz în funcţie.

“Eu respect o hotărâre judecătorească a instanţei de fond (n.r. - prima instanţă l-a condamnat pe primar la aceeaşi pedeapsă de închisoare cu suspedare, fără pedepse complementare), care spune că se suspendă pedepsele complementare (n.r. - „interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat”). Dacă aş face altfel pot intra la infracţiunea de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Nu mă pot substitui unei hotărâri judecătoreşti”, ne-a declarat Marius Muşat.

Prefectul aşteaptă hârtia, dar nu crede că va veni

La rândul său, prefectul Sorin Hornea spune că este legat de mâini şi de picioare în acest caz şi că tot ce poate face este să-l trimită pe secretarul de la Reghiu în faţa comisiei de disciplină.

“Ordinul prefectului are la bază referatul secretarului comunei. Este abuz în funcţie dacă emiţi un ordin fără a avea la bază acest referat. Dacă el nu face acest referat eu ce pot să fac? Am solicitat în scris secretarului emiterea referatului, iar el a răspuns că nu se opune. Este adevărat, am la îndemână posibilitatea să-l trimit în comisia de disciplină, dar acolo nu se întâmplă mare lucru, pentru că tot primarul comunei este cel care dă sancţiunile. În plus, lucrurile s-au succedat repede, în sensul că s-a făcut recurs împotriva soluţiei Parchetului, ori penalul ţine în loc administrativul”, ne-a declarat prefectul Sorin Hornea.

Chiar şi procurorul care a dat soluţia de neîncepere a urmăririi penale faţă de cei doi funcţionari recunoaşte că în acest caz decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie primează, dar că atât prefectul, cât şi secretarul nu se fac vinovaţi de nimic, întrucât nu au comis faptele de care sunt încriminaţi cu intenţie.

Ce spune Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat în data de 8 iunie decizia nr. 18/2015, cu privire strict la primarii condamnaţi cu suspendare.

Dacă până atunci, în cazul condamnărilor cu suspendare primarii îşi continuau mandatul nestingheriţi, prin această decizie lucrurile s-au schimbat şi mulţi primari au rămas fără mandat. Aşa s-a întâmplat la Oneşti, cu primarul Laurenţiu Neghină.

Potrivit Deciziei, „Dispoziţiile art. 15, alin. (2), lit.e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în decizia 18/2015.