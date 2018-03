VIDEO Tânără de 19 ani lovită şi înjurată de paznicii Spitalului Judeţean Craiova. „Ceilalţi colegi ai lui râdeau în acest timp“

Tânăra susţine că a fost împinsă şi lovită de unul dintre agenţii de pază ai Spitalului din Craiova.

„Am intrat în spital pe la Poarta 2. Erau foarte mulţi oameni acolo şi eu le-am explicat de ce vreau să intru şi nu m-au lăsat, m-au băgat undeva jos cu multe persoane şi apoi m-au chemat la ei şi mi-au făcut semn să urc. Am urcat eu cu încă câteva persoane. Am urcat până la etajul 4. Am rămas pe hol şi aşteptam să vină asistentul să îmi spună ce trebuie să fac. Între timp au venit băieţii respectivi, care şi ei erau jos când mi s-a făcut semn să urc. Mi-au zis să cobor, că nu înţeleg, că îmi bat joc de ei. Dânsul m-a tot împins şi l-am întrebat de ce mă atinge şi s-a enervat. La un moment dat am simţit ceva peste faţă, nu ştiu sigur dacă m-a lovit cu palma. Mi-am luat telefonul şi am început să filmez. A început să îmi dea peste mână şi m-a înjurat. În acest timp, ceilalţi colegi ai lui râdeau”, a declarat Maria Udrea pentru jurnalulolteniei.ro.

Tânăra a mai relatat că a mers la Secţia 2 de Poliţie din Craiova şi iniţial, afirmă ea, i s-a spus că poate depune plângere dar că totul s-ar putea întoarce împotriva ei întrucât nu ar avea voie să filmeze în spital. Jurnaliştii de la jurnalulolteniei.ro susţin că şi medicii s-au plâns, sub protecţia anonimatului, de comportamentul paznicilor: „Ei văd când sunt probleme cu aparţinătorii, avem camere de supraveghere, dar nu vin imediat. Abia după ce îi sunăm se mişcă. Iar când vin spun că n-au ei ce să facă. Unii sunt obraznici şi cu noi”.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean a declarat că se vor lua măsuri împotriva agenţilor de pază.

„Din imagini se observă cu uşurinţă că agentul de pază nu a acţionat conform regulamentului intern şi nici legislaţiei arătând un comportament agresiv fizic şi verbal faţă de aparţinătoare. Acest comportament nu poate fi justificat în niciun fel. Nu agreem acest comportament. Spitalul va solicita lămuriri agentului de pază implicat în acest incident şi de asemenea firmei de pază şi se vor lua măsuri în consecinţă”, a declarat dr. Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt al SJU Craiova pentru jurnalulolteniei.ro.