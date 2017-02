Vacanţă de coşmar pentru o familie din Craiova. Oamenilor le-a fost furat autoturismul de lux chiar din faţa hotelului

Giovanni Dănciulescu povesteşte că a plecat la începutul lunii februarie cu familia la ski în Bulgaria. A lăsat autoturismul în valoare de peste 24.000 de euro în parcarea hotelului, însă dimineaţa şi-a dat seama că autoturismul a fost furat. „Ne-au spus să parcăm maşina unde găsim loc, iar noi am parcat exact lângă uşa de recepţie. Dimineaţa când m-am trezit soţia a fost prima care s-a uitat pe geam şi mi-a spus că nu se vede maşina în faţa hotelului. Nu am crezut până nu am coborât şi am văzut că autoturismul nu mai era în parcare “, a povestit craioveanul.

Autoturismul a fost furat din faţa hotelului

Craioveanul a anunţat imediat autorităţile din Bulgaria, dar până în momentul de faţă niciun semn despre maşină. „Am anuntat la recepţie, am chemat poliţia locală din Pomporovo. Hotelul avea camere, dar nu pe maşina mea, erau nişte camere destul de primitive din care reiese că la ora 12.00 fix, masina a plecat condusă de altcineva din faţa hotelului. Nu a fost filmat momentul furtului, ci doar când trecea prin faţa hotelului. Este o bandă, iar si poliţia a spus, nu este doar o bandă, sunt mai multe şi sunt specializate pe furturi, iar în principiu fură numai maşini de valoare care să le poată să le vândă mai departe“, a mai precizat Giovanni Dănciulescu.

Nu este singurul furt care a avut loc în Bulgaria în ultimele cinci zile în staţiunea montană. O altă familie din Constanţa a rămas fără autoturismul parcat în faţa hotelului.