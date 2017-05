Seminţele de in sunt benefice pentru organism. Cum trebuie să le consumăm

Seminţele de in sunt indicate şi pentru persoanele care urmează o dietă Foto: sanatate.ro

Nutriţioniştii susţin că seminţele de in reduc gradul de colesterol din sânge în cazul pacienţilor care suferă de hipercolestrolemie. Asigură şi protecţia cardiovasculară, atenuează simptomele menopauzei, dar şi previne apariţia osteoporozei. „Seminţele de in sunt bune pentru momentul în care ne-am hotărât să ţinem o cură de slăbire. Reglează tranzitul intestinal şi menţină controlul asupra gretutăţii. 50 de grame de seminţe de in pot fi consumate zilnic, iar după o cură de trei luni vom observ că organismul este mult mai sănătos. Pot fi consumate şi de persoanele care au insomnii sau zilnic sunt supuse stresului pentru că ajută foarte mult la relaxare“, a spus Mariana Constantin, medic nutriţionist.



Seminţele de in sunt benefice pentru sănătate:

- Seminţele de in ajută la încetinerea pierderii osoase şi asta datorită fibrelor dietetice.

- Este bine să ştim că seminţele au rol important în încetinirea cancerului de colon şi de sân. Au o concentraţie mare de lignani, care reduc dezvoltarea tumorilor canceroase.

- Seminţele de in ne oferă senzaţia de saţietate şi este bine să le consumăm cu 30 de minute înainte de masă.

- Seminţele de in reglează tranzitul intestinal, iar fibrele din compoziţe ajută la ameliorarea constipaţiei.

- Semineţe de in ajută la creşterea imunităţii, dar şi permit ca sistemul imunitar să funcţioneze mult mai bine.

Nutriţioniştii au mai precizat că seminţele de in trebuie consumate mai ales măcinate. „Miezul este foarte sensibil la oxidare, iar în momentul în care consumăm seminţele de in întregi vom observa că efectul este doar asupra aparatului digestiv şi vor fi eliminate exact aşa cum le-am ingerat. Persoanele care suferă de boli inflamtorii intestinale trebuie să evite să consume seminţe de in din cauza efectelor lor laxative“, a mai precizat Mariana Constantin, medic nutriţionist.