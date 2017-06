Producţie uriaşă de varză în judeţul Dolj, însă fermierii susţin că sunt în pierdere: „Nu este rentabil nici măcar s-o culegem“

Fermierii din comuna doljeană Moţăţei susţin că producţia de varză este uriaşă, dar preţul ei este de trei ori mai mic ca anul trecut. „Nu e rentabil nici să o culegem, dar nu avem ce să facem. Anul acesta am reuşit să scoatem aproximativ 70 de tone la hectar, dar degeaba dacă am ajuns să vindem kilogramul cu 40 de bani. Putem s-o lăsăm să se strice pe câmp, dar este păcat de munca noastră. Soluţii ar exista şi pentru noi, însă nimeni nu ne bagă în seamă pe noi ţăranii. Suntem prea mici pentru cei de la Ministerul Agriculturii“, declară Ion Ciochină, fermier din comuna doljeană Moţăţei.

Fermierii din Dolj vând un kilogram de varză cu 40 de bani

Soluţii pentru fermieri

Agricultorii din comuna doljeană Moţăţei au mai precizat că în loc să stea cu recolta la poartă ar putea să se unească în asociaţii, dar din păcate această soluţie nu este pe placul tuturor. „Noi nu avem deschidere în hipermarketuri, aşa că trebuie să ne descurcăm cum putem. Cei care au fost mai organizaţi ca noi au reuşit să îşi vândă marfa la un preţ bun şi au obţinut şi profit. În timp ce noi am ajuns să vindem un kilogram de varză pe nimic, în pieţe apar intermediarii cu produse aduse din străinătate. Eu am investit 7000 de lei pentru două hectare de varză şi nu ştiu dacă o să reuşesc să scot investiţia. Pentru recolta de toamnă am nevoie de alţi bani şi nu ştiu cum o să reuşesc să merg mai departe“, a spus Adrian Valeriu.

În comuna doljeană Moţăţei sunt cultivate 30 de hectare de varză.