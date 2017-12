FOTO VIDEO Sărmanii care-şi cară acasă ajutoarele sociale cu taxiul: „Nu e treaba dumneavoastră cum ne descurcăm noi“

Este vorba despre un program care se desfăşoară în perioada 4-15 decembrie, de care vor beneficia în jur de 15.000 de craioveni. Sunt vizaţi şomerii, persoanele cu handicap, asistaţii sociali şi pensionarii cu un venit sub 600 de lei. Fiecare poate ridica gratuit două kilograme de ulei, pungi de zahăr, făină, mălai şi orez, valoarea fiecărui pachet fiind de aproximativ 40 de lei.



„15.000 de pachete cu alimente sunt oferite din fondurile bugetului local. Distribuirea produselor alimentare se face în funcţie de listele transmise de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, de listele întocmite în baza cererilor depuse de persoanele fără venituri cu vârsta de peste 60 de ani şi de lista persoanelor beneficiare de venit minim garantat aflate în evidenţa autorităţii locale. Distribuirea alimentelor se face în spaţiul cu destinaţia de sală de sport“, a precizat Ioana Stoian, director Asistenţă Socială în cadrul Primăriei Craiova.



„Am stat destul la coadă“



Mulţi dintre cetăţenii Craiovei încadraţi în categoria sărmanilor au plecat ieri cu taxiul după ce şi-au ridicat plasele încărcate cu alimente, în prima zi de desfăşurare a programului social. În capitala Olteniei, un kilometru cu taxiul este taxat cu 2 lei şi 95 de bani, ceea ce face ca o cursă medie să se ridice la valoarea de 13-14 lei. Chestionaţi de ziariştii prezenţi ieri în faţa sălii de sport de unde pot fi ridicate sacoşele cu ajutoare, nevoiaşii s-au arătat iritaţi. „Nu este treaba dumneavoastră cum ne descurcăm noi. Vreţi să duc sacoşele până acasă cu autobuzul? Mă aşteaptă copiii acasă să le pregătesc masa şi nu este normal să stau plecată de acasă atât de mult. Am stat destul la coadă“, a declarat una dintre craiovencele care a comandat un taxi pentru a-şi căra acasă ajutorul social.

Alţi beneficiari ai programului primăriei se plâng că sunt la mila instituţiilor statului român după o viaţă de muncă. Adriana Stancu, una dintre femeile venite să încaseze plasele cu alimente, spune că a muncit peste 30 de ani ca infirmieră la Spitalul Judeţean Craiova, iar pensia pe care o încasează acum este mai mică de 600 de lei. „Sunt mană cerească alimentele pe care le-am primit. Eu am o pensie de sub 600 de lei, sunt bolnavă şi am nevoie de medicamente. Pensia mea este deja arvunită lună de lună pentru medicamente. Două kilograme de ulei, zahăr, făină, mălai şi orez pentru mine înseamă destul de mult. Am stat la coadă mai bine de două ore, dar nu am altă soluţie. Majoritatea oamenilor veniţi aici sunt sărmani, iar tot ce vedeţi că se întâmplă acum este realitatea“, a spus femeia.



400 de lei pensie, la 86 de ani



Alţi bătrâni beneficiari ai programului se plâng că n-au suficienţi bani pentru a traversa cu bine iarna. „Am 400 de lei pensie şi abia reuşesc să trăiesc de la o lună la alta. Aceste alimente sunt ca un cadou de Crăciun şi mă bucur că cineva se mai gândeşte şi la noi. La 86 de ani este umilitor să ajungi să trăieşti din mila statului, dar când nu ai ce să mănânci accepţi absolut orice. Din acest motiv am stat la coadă şi am îngheţat de frig“, a povestit Maria Purcaru.

Sute de oameni au stat la coadă pentru a încasa sacoşele cu alimente FOTO Andreea Mitrache

Unii beneficiari au făcut haz de necaz spunând că şi-au adus aminte de perioada comunismului stând la coadă. „Aşa era pe vremea lui Ceauşescu. Anul trecut la fel am stat la coadă, însă aceste alimente sunt bune pentru noi. Sper să mai primim şi la anul. De Paşte a fost exact la fel şi dacă stau bine să mă gândesc atunci am venit de la ora 7.00 şi am plecat acasă în jur de 12.00“, a spus altă femeie de la rând.