FOTO Clasic românesc: terenul de sport şi pista de biciclete construite pe malul Dunării sunt complet sub ape. Cetăţenii: „Bani cheltuiţi degeaba“

Terenul de sport şi pista de biciclete din Calafat sunt sub ape

Terenul de sport a fost construit pe malul Dunării în anul 2017, iar la câteva luni în zonă a apărut şi o pistă de biciclete. Investiţiile realizate sunt acum complet sub ape, iar locuitorii oraşului Calafat (Dolj) au declarat că în România totul este posibil, iar investiţiile se facă după bunul plac al autorităţilor. „Toate lumea ştie că în zona în care se află terenul de sport şi pista de biciclete sunt în fiecare an probleme, iar acolo patru sau cinci luni pe an zona se inundă. Bani cheltuiţi degeaba, dar ce putem să facem noi? În România lucrurile se fac de mântuială şi nu îi pasă nimănui“, a spus un locuitor al oraşului Calafat.

Autorităţile în alertă

Nivelul Dunării a crescut de la o zi la alta, iar autorităţile locale din Calafat sunt alertă. „E monitorizată situaţia de câteva ori pe zi. Cei de la ISU sunt pregătiţi să intervină, ştim zonele unde ar putea să apară probleme“, a precizat Gigi Pârvan, administratorul din cadrul primăriei Calafat.

Oamenii din oraşul Calafat au precizat că autorităţile au cheltuit bani degeaba pentru cele două investiţii realizate pe malul Dunării

În localitatea Ciupercenii Vechi un drum a fost inundat şi ameninţă casele oamenilor din zonă. Oamenii îşi aduc aminte că Dunărea a crescut atât de mult în anul 2006, iar în zonă au avut loc inundaţii.

Reprezentanţii Apelor Române au precizat că este posibil ca Dunărea să crească în următoarele zile şi să atingă cota de inundaţii la Calafat.