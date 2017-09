VIDEO Şoferul care i-a spart nasul unui poliţist nu recunoaşte nimic. Agresorul e bănuit că ar fi jefuit o sală de jocuri în aceeaşi seară a fost reţinut

UPDATE Adrian Grigorie a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri va fi prezentat în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă.





Adrian Grigorie ar fi plecat de la locul tâlhăriei cu o sumă de bani, iar în localitatea Pieleşti, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a provocat un accident de circulaţie. La faţa locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliţie, însă bărbatul a devenit violent în momentul în care poliţiştii i-au cerut să se legitimeze şi au încercat să îl convingă să sufle în etilotest.



„În timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu a fost lovit cu capul de către o persoană de sex masculin şi i-au fost provocate leziuni de violenţă. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj“, a spus Daniela Barbu, purtător de cuvânt în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Poliţistul a fost lovit cu capul în faţă de bărbatul de 25 de ani şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. În momentul în care a fost adus audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, şoferul băut a declarat că este nevinovat. „Nu am dat în poliţist. Eu am fost lovit“, a spus şoferul agresiv.

Poliţistul agresat a declarat că a mers la locul acidentului şi şi-a făcut datoria. „Sunt persoane violente şi sunt situaţii cu care noi ne confruntăm zi de zi. A fost agresiv, însă mai multe nu pot să spun pentru că sunt detalii din anchetă şi nu le pot furniza“, a povestit Sorin Cepoi, agentul lovit.

Poliţistul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Adrian Grigorie este acum cercetat pentru ultraj şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. „Meseria de poliţist este o meserie care implică riscuri şi nu se face din birou. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, iar făptaşii trebuie să răspundă în faţa legii. Ultrajul este o faptă prevăzută şi condamnată de codul penal“, a precizat Nicuşor Ioan Ciciu, vicepreşedinte Sindicatul Poliţiştilor Dolj.

Până în momentul de faţă şoferul agresiv nu a fost reţinut. „Ne-am trezit că făceau gălăgie. Când am ieşit afara am văzut că erau beţi şi tot ei făceau scandal. Ei s-au luat după noi şi s-au pus cu bâtele pe porţi şi l-au şi lovit pe poliţist. Am intrat imediat în casă de frică şi ne uitam după perdea să nu intre peste noi. A venit poliţia la câteva minute şi le-au pus cătuşele“, a povestit un martor.

În urma analizelor efectuate s-a stabilit că şoferul avea o alcoolmie de 0,87 alcool în aer expirat.