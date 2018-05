Zi decisivă pentru Primăria Constanţa. Se va da sentinţa în dosarul despăgubirilor de 91 de milioane de euro cerute de firma de salubritate a unui fost deputat PSD

Pe rolul Curţii de Apel Iaşi se află apelul procesului în care primăria Constanţa a fost condamnată, în prima instanţă, de Tribunalul Iaşi la plata sumei de 413.187.664,48 lei către firma de salubritate Polaris M Holding. Banii reprezintă „penalităţi de întârziere datorate pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu sentinţa nr. 2605/2012/c.a. din data de 20 noiembrie 2012 (pronunţată în dosarul nr. 1560/118/2012), pentru perioada 1 februarie 2013-7 martie 2016”, spun magistraţii.



Judecătorii vor da astăzi, 21 mai, o sentinţă definitivă în acest dosar. Tot astăzi, la malul mării, se sărbătoreşte Ziua Constanţei.



„Acest proces este unul de sine stătător şi a fost iniţiat de noi în urma refuzului Primăriei de a pune în executare o hotărâre de instanţă din 2012, care obliga primăria la aplicarea coeficientului de inflaţie sau deflaţie, după caz. Acest conflict a început între Polaris şi Primăria Constanţa încă din anul 2010 când Primăria a refuzat să aplice inflaţia tarifelor noastre.



După epuizarea căilor amiabile, ne-am îndreptat spre instanţe. După un lung parcurs care a însemnat inclusiv judecata la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, am câştigat la sfârşitul anului 2012 acest proces şi primăria a fost obligată de sentinţă să aplice rata inflaţiei la zi. Acest lucru nu s-a întâmplat şi după ce am aşteptat aproape 2 ani am mers în 2014 din nou la instanţă, cu un proces nou în care am solicitat penalităţi pentru nepunerea în executare a sentinţei din 2012. Am câştigat la sfârşitul lui 2015 penalităţi de întârziere de 1% pe zi. Nici după acest demers nu s-a pus în executare hotărârea din 2012. Iar am aşteptat un an cu speranţa că se vor lua măsuri de către primărie, apoi la sfârşitul lui 2016 am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalităţilor şi de executare a lor. Am câştigat ieri suma de aproximativ 91 de milioane de euro sub forma de penalităţi de întârziere”, scria Eduard Martin, administratorul Polaris M Holding, în luna aprilie 2017.



Ulterior, firma de salubritate şi administraţia locală au încercat să parafeze o înţelegere prin care municipalitatea plătea 63 de milioane de lei, iar Polaris M Holding renunţa la executarea silită în contul penalităţilor de peste 400 de milioane de lei.



Înţelegerea nu a fost dusă la bun sfârşit deoarece administratorul companiei Polaris M. Holding, Eduard Martin, a fost reţinut în octombrie 2017 de procurorii DNA Bucureşti pentru o evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei. El este cercetat sub control judicar.



În decembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis pe Eduard Martin în judecată în dosarul în care Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei, era acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu.



Conform rechizitoriului, Eduard Martin, asociat la vremea respectivă al Polaris M Holding şi deputat din partea PSD, a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită.



Tot în decembrie 2015, Dumitru Martin, unchiul lui Eduard Martin, a fost pus sub acuzare şi arestat de FBI Sacramento (California) pentru încercare de mituire a unui ofiţer american al Forţelor Aeriene pentru ca firma Poliaris M Holding (la care era acţionar) să obţină un contract de peste 10 milioane de dolari la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Dumitru Martin ar fi încercat să-l mituiască pe ofiţer cu suma de 1 milion de dolari. Dumitru Martin a fost condamnat la începutul lui 2017 la 13 ani de închisoare de către un tribunal federal din Sacramento.



Polaris M Holding are un contract cu Primăria Constanţa pentru o perioadă de 25 de ani, valoarea acestuia fiind de 335 milioane de euro. Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale (persoane fizice, juridice, instituţii publice etc.) inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; sortarea deşeurilor municipale; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea curăţeniei căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; colectarea, transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc); colectarea şi transportul la rampa de neutralizare autorizată a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.



